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В Праге при Карловом университете откроют Центр Бориса Немцова

В Праге при Карловом университете откроют Центр Бориса Немцова

artyommm 240 0
Центр Бориса Немцова будет заниматься изучением России, в исследованиях будет принимать участие широкий круг экспертов и общественных деятелей.
Фото: философский факультет Карлова университета в Праге
В Праге при Карловом университете откроют Центр Бориса Немцова

В среду, 10 мая, в Праге прошла презентация Академического центра Бориса Немцова по изучению России. Инициатива открыть подобный центр в чешской столице принадлежит Фонду Бориса Немцова за свободу, основанному Жанной Немцовой. Институт восточноевропейских исследований на философском факультете Карлова университета эту идею поддержал. Как сказал директор института Марек Пригода, их объединяют общие темы и демократические ценности, которых придерживается фонд.

Куратором Академического центра Бориса Немцова на философском факультете Карлова университета станет профессор юридического факультета Высшей школы экономики, доктор юридических наук Елена Лукъянова. В создании фонда также участвует и политолог Александр Морозов.

Фонд Бориса Немцова с самого начала планировал сотрудничать с одним из крупных и авторитетных университетов Европы. Руководство философского факультета поддержало идею создания Центра Бориса Немцова, исходя из общего предмета исследований – России и постсоветских стран.

В штате центра будет трудиться ограниченное количество работников, но планируется наладить сотрудничество с широким кругом экспертов и представителей общественных движений. Центр будет вести научно-просветительскую деятельность, проводить конференции, заниматься изданием сборников статей на русском, немецком и английском языках, – рассказывает директор Института восточноевропейских исследований. 

Первые результаты работы центра появятся уже в 2018 году. В течение 6 месяцев текущего года будет проходить подготовка.

Источник: Голос Америки

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Темы
Карлов университет Прага Борис Немцов фонды
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