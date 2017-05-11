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Чешская полиция будет ездить на скоростном гибридном спорткаре от BMW

Чешская полиция будет ездить на скоростном гибридном спорткаре от BMW

artyommm 76 0
Брно станет четвертым городом в мире, после Сиднея, Лос-Анджелеса и Дубая, где BMW i8 используется как полицейский автомобиль.
Фото: Týdeník Policie
Чешская полиция будет ездить на скоростном гибридном спорткаре от BMW

По магистралям в Чехии будет ездить спортивный автомобиль BMW i8. В среду, 10 мая, в машину с гибридным двигателем увез в Моравию начальник транспортной полиции Южноморавского края Леош Тржил. Чешской полиции предоставили автомобиль в бесплатное пользование на полгода.

Суперспортивный автомобиль BMW i8 оснащен гибридным двигателем (сочетание бензинового и электродвигателя), способным разогнать машину до 250 км/ч. За 4,4 сек этот автомобиль набирает скорость 100 км/ч. Как сказал начальник транспортной полиции, подобная машина будет впервые использоваться на службе. Транспортное средство было предоставлено в рамках сотрудничества официального представительства BMW в Чехии и президиума полиции. 

Три недели назад дилерский центр Invelt в Праге передал полицейским в пользование 11 городских электромобилей BMW i3, которые сейчас ездят по чешской столице. Автомобили предоставлены в безвозмездную аренду на полгода, пробег каждой из машин за это время не должен превысить 6 000 км. На модель i8 установили лимит пробега в 20 000 км. Машина будет работать на магистралях D2, D52 и D1 между Брно и Гумполец, а также по всему Южноморавскому краю. 

Начальник транспортной полиции сразу предупредил, что суперспортивный автомобиль не будут использовать для задержания водителей, превышающих разрешенную скорость. Машина даже не оснащена радарами. Полиция хочет протестировать, подходят ли для ее целей автомобили на альтернативных источниках энергии. 

BMW, предоставляя автомобили в бесплатную аренду, преследует цель стать ближе чешскому государственному аппарату. Подобное сотрудничество уже стало нормой за рубежом. Автомобили i3 использует полиция Лос-Анджелеса, в Германии и швейцарской Женеве. i8 можно встретить в Сиднее, Лос-Анджелесе и Дубае. Брно станет четвертым городом в мире, где BMW i8 будет полицейской – с проблесковыми маячками и традиционными желто-синими наклейками.

Источник: ihned.cz

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Темы
BMW полиция Южноморавский край
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