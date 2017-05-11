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Плавание сделают обязательным уроком в чешских школах

Плавание сделают обязательным уроком в чешских школах

Vladislava M 93 0
С 1 сентября этого года плавание войдет в обязательную программу чешских начальных школ. Ученики должны будут пройти курс из минимум 40 часов плавания.
Плавание сделают обязательным уроком в чешских школах

Школьное плавание со следующего школьного года станет обязательным в чешских школах. Оно войдет в образовательную программу начальных школ. Дети должны будут пройти как минимум 40 часов плавания. Директоры школ получат право потребовать от министерства финансовой поддержки на транспортировку детей от школ к бассейнам. Такое решение приняла министр образования Катержина Валахова, которая недавно решила уйти в отставку. Информацию опубликовало Министерство образования.

Ввести плавание в обязательную школьную программу в Чехии думали уже давно. Всеобщее введение плавания в школах поддерживает Чешский союз школьного плавания и Ассоциация плавательных школ. Министерство положительно отнеслось к этому решению еще во время предшественника Валаховой – министра Марцела Хладека. Дискуссии велись о том, как обеспечить доступность бассейнов школам и провести финансирование.

Хотя на данный момент обучение плаванию остается добровольным, по информации Чешской школьной инспекции, его включают в программу примерно 95% чешских начальных школ. В школьном году 2015/2016, по данным министерства, плавание изучало 217 047 детей из 551 428 младших школьников.

Теперь все начальные школы в обязательном порядке включат обучение плаванию в образовательную программу с 1 сентября. В каких именно классах дети будут ходить на плавание, будет решать директор каждой школы.

Источник: Lidovky.cz

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дети школы Чехия
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