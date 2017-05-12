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Президент помилует самого известного убийцу в Чехии

Президент помилует самого известного убийцу в Чехии

artyommm 596 0
Президент Милош Земан намерен подписать решение о помиловании пожизненно осужденного убийцы Йиржи Кайинека во второй половине мая.
Фото: https://www.facebook.com/118581258193237/photos/
Президент помилует самого известного убийцу в Чехии

Осужденный на пожизненное заключение Йиржи Кайинек будет помилован президентом Чехии Милошем Земаном во второй половине мая. Решение о помиловании уже подготовлено, глава государства подпишет его, когда вернется из поездки в Китай. Об этом сказал сам Земан в четверг, 11 мая, телеканалу TV Barrandov. По словам президента, помилование будет предполагать условное наказание на 7 лет. 56-летний осужденный провел в тюрьме 23 года.

Помилование Кайинека вызвало недоумение у Союза прокуроров: «Надеемся, что президент Земан по отношению к остальным серийным убийцам будет более сдержанным в пользовании своими полномочиями». Министр юстиций Роберт Пеликан, в свою очередь, считает решение Земана «актом милосердия».

Журналисты припомнили слова Земана, когда он был только кандидатом на пост президента в 2012 году: «Я бы никому не давал помилование, за исключением случаев, когда кто-то умирает от смертельной болезни и хочет последние несколько недель провести дома, если он у него есть. В таком случае я бы дал помилование на основании врачебной рекомендации. Но за исключением очень серьезных уголовных преступлений, например, убийства».

Самый известный в Чехии заключенный был пожизненно осужден 23 июня 1998 года. В 1993 году он застрелил бизнесмена Штефана Янду и его телохранителя Юлиана Покоша. Второй охранник выжил. Кайинек также прославился побегом из самой строгой тюрьмы Чехии – в Мирове. Она известна как тюрьма с самой серьезной охраной в стране. 

Некоторые люди в Чехии симпатизируют Йиржи Кайинеку и считают его невиновным в совершенном двойном убийстве. В 2010 году о нем сняли фильм, который за один уик-энд посмотрели 120 00 зрителей. Главную роль в ленте исполнил российский актер Константин Лавроненко.

Источник: ihned.cz

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Темы
убийство помилование президент Чехия
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