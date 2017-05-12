Слон поднял пожилую чешку за сумку: при падении женщина получила травмы

Курьезный случай произошел в злинском цирке: пожилая чешка решила покормить слонов. Один из них поднял ее за сумку хоботом и перенес в загон.

Фото: pixabay.com

68-летняя чешка из Злина пережила неожиданное потрясение. На этой неделе дама решила покормить слонов в цирке перед началом представления. Один из них подцепил хоботом ее сумку, поднял женщину на высоту и перенес в загон. После падения пенсионерка получила серьезные травмы.

Курьезный случай, который кажется невероятным, полицейские расследуют со вторника. В тот день женщина пришла в цирк на улице Вылетни во время, когда еще не установили внешнюю ограду. Дама направилась посмотреть на троих слонов, а затем начала их кормить.

«Один из слонов подцепил хоботом ремень сумки, которую дама крепко держала. Слон поднял сумку вместе с женщиной на высоту около 2 метров и перенес ее через ограду в загон», – описала случай пресс-секретарь полиции Моника Козумпликова.

На высоте ремень порвался, и испуганная женщина упала на траву в загоне. По словам пресс-секретаря полиции, она получила серьезные травмы и была перевезена в больницу.

Теперь дело расследуют криминалисты по подозрению в причинении вреда здоровью по неосторожности. Кого в этом обвиняют – слона или организаторов цирка – полиция не уточнила.

Источник: Novinky.cz