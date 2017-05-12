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Смазывающий трамвай снова поехал по Праге – с новыми функциями

Смазывающий трамвай снова поехал по Праге – с новыми функциями

artyommm 84 0
После реконструкции смазывающий трамвай, за движением которого можно следить онлайн, измеряет уровень загрязнения воздуха и температуру в Праге.
Фото: автор фото Petr Peťan Jelínek
Смазывающий трамвай снова поехал по Праге – с новыми функциями

Трамвай с порядковым номером 5572, известный как смазывающий трамвай, или Мазачка (Mazačka), после реконструкции снова выехал на улицы Праги. Теперь он оснащен датчиками пылевых частиц и окружающей температуры. С сегодняшнего дня узнать, как обстоят дела в Праге со смогом, можно в прямом эфире Slow TV.  

Датчики пыли улавливают мельчайшие летучие частицы, которые легко попадают в легкие и вызывают серьезные болезни дыхательных путей, а также сердечно-сосудистые заболевания. Крупнейшими распространителями загрязняющих воздух частиц являются автомобили. 

Смазывающий трамвай ездит по Праге с января 2015 года. Благодаря смазывающему составу путей удается снизить шум и износ рельсов и колес. Ежедневно Мазачка проезжает более 200 км, что позволяет ей считаться самым загруженным трамваем в Чехии. 

Источник: technet.idnes.cz

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