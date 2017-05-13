Главные новости Чехии за неделю 8-12 мая 2017

Как прошел День победы в Чехии, кому не понравилось шествие «Бессмертный полк» в Праге, что ждет водителей грузовиков, почему тысячи людей пришли на демонстрацию против министра финансов и президента и когда украинцы смогут приезжать в Чехию без виз – читайте в нашем обзоре.

День победы

8 мая в Чехии праздновали День победы. По традиции местом проведения главной памятной церемонии стал Национальный памятник Витков в Праге. Акция памяти уже во второй раз проходила без участия президента Земана. Подробнее

«Бессмертный полк» и акция протеста

9 мая в Праге прошло памятное шествие «Бессмертный полк». Около тысячи человек пришли с георгиевскими ленточками и плакатами с фотографиями родственников, участвовавших во Второй мировой войне. Шествие прошло с Лоретанской до Градчанской площади, по пути участники акции встретили группу протестующих, которые выразили недовольство мероприятием. Конфликт удалось уладить без участия полиции. Подробнее

Как будут оплачивать дороги в Чехии

Чехия готовится внедрить единую систему электронной оплаты дорог, как того требует Еврокомиссия. Перевозчики смогут забыть о покупке чешских электронных приборов для проезда по дорогам ЧР, оплата будет проходить намного быстрее. Грузовому транспорту будет достаточного одного электронного прибора для проезда по платным дорогам всех государств ЕС. Подробнее

Министр подает в отставку

9 мая министр образования Чехии Катержина Валахова неожиданно для всех сообщила, что к концу мая уйдет в отставку. Свое решение она объяснила тем, что не может продолжать работу на посту после того, как ее подчиненные были арестованы по подозрению в коррупции. Министр уверена, что так должен вести себя каждый честный политик. Подробнее

Заморозки в Чехии

Ночные заморозки наносят удар по сельскому хозяйству Чехии. В ночь на 10 мая в Карловарском крае воздух охладился до -10 градусов Цельсия. Метеорологи не исключают, что заморозки могут повторяться даже в июне. Для растений и плодовых деревьев такие погодные условия губительны. Подробнее

«Почему? Потому что!»

В Праге и других городах Чехии прошли демонстрации против министра финансов Андрея Бабиша и президента Милоша Земана. Чехи требуют отставки политиков. Вечером 11 мая на Вацлавскую площадь вышло около 20 тысяч человек, митинг длился 2,5 ч. Демонстранты настроены решительно: если к ним не прислушаются, они готовы выйти снова. Подробнее

В ЕС без визы для украинцев

11 мая Совет ЕС утвердил законопроект, по которому граждане Украины смогут посещать страны Евросоюза без визы. Документ должен быть опубликован в издании «Официальный журнал ЕС», и через 20 дней с момента публикации безвизовый режим с Украиной вступит в силу. Подробнее

Презентация Центра Бориса Немцова в Праге

Философский факультет Карлова университета и Фонд Бориса Немцова за свободу создадут Центр Бориса Немцова, который будет заниматься исследованием политической, общественной и культурной ситуации в России. К работе собираются привлекать известных экспертов и общественных деятелей. Подробнее

Детей в школах научат плавать

С 1 сентября учеников начальных классов в Чехии будут в обязательном порядке обучать плаванию. Всего на это будет выделено 40 часов. Подробнее

Президент решил помиловать убийцу

Президент Чехии рассказал, что собирается помиловать осужденного на пожизненное заключение убийцу Йиржи Кайинека. Тот уже провел в тюрьме 23 года. Министр юстиций назвал решение президента «актом милосердия», а Союз прокуроров выразил надежду, что Земан будет более сдержанным в своих полномочиях по отношению к другим убийцам. Подробнее