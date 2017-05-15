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Аэропорт Праги начинает проверку багажа на следы взрывчатки

Аэропорт Праги начинает проверку багажа на следы взрывчатки

artyommm 519 0
Сотрудники службы безопасности будут в случайном порядке проверять сумки, чемоданы и другой багаж на следы взрывчатки. Пассажирам рекомендовали использовать специальные замки.
Аэропорт Праги начинает проверку багажа на следы взрывчатки

С сегодняшнего дня аэропорт Праги начнет проверять багаж пассажиров на наличие следов взрывчатых веществ. Сотрудники службы безопасности будут в случайном порядке открывать чемоданы и сумки, брать образец с их внутренних поверхностей и проверять его на причастность к взрывчатке. Пассажиров призывают пользоваться замками для багажа, которые можно будет легко открыть без повреждения.

Подобное постановление действует, например, в аэропортах США и Германии. Пражский аэропорт обещает благодаря этому нововведению большую безопасность. Проверка багажа будет проводиться на специальном рабочем месте под видеонаблюдением. На пассажирах новые правила никак не отразятся, так как путешественники не будут присутствовать во время контроля. О его проведении они узнают только по уведомлению на багаже.

Ежедневно через пражский аэропорт проходит 20 000 единиц багажа, а в летние месяцы – в два раза больше. Чемоданы, которые будут проверять на наличие следов взрывчатки, составят лишь малую часть от общего количества. Служба безопасности рекомендует пассажирам пользоваться специальными замками TSA (с функцией таможенного досмотра), которые позволяют сотрудникам аэропорта открывать багаж специальным ключом, без повреждения. Такие замки обозначены знаком «красный бриллиант».

 Rimowa-Koffer der Classic-Flight-Serie (TSA-Schloss), автор фото 1971markus, лиц. Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Каждый год пражский аэропорт пропускает 13 млн пассажиров. С марта прошлого года в Чехии действует первый уровень угрозы терроризма, который призывает граждан быть более бдительными. Это самый низкий из возможных уровней опасности. Правительство ЧР одобрило его введение в связи с терактами в аэропорту Брюсселя. 

Источник: ceskenoviny.cz

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