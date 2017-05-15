На этой неделе в Чехию придет летняя жара

К середине недели воздух в Чехии прогреется до 27 °C. В выходные погода снова изменится.

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На этой неделе метеорологи в Чехии предсказывают приятную погоду. В ближайшие дни в стране станет еще на несколько градусов теплее. В четверг и пятницу температура воздуха поднимется до 27 °C. В выходные станет немного прохладнее и пройдут дожди.

«В понедельник над Чехией будет проходить слабый холодный фронт. В дальнейшие дни на погоду будут влиять воздушные массы над Центральной Европой и Прибалтикой, которые принесут с собой солнечную и теплую погоду», – сообщила Мария Одстрчилова из Чешского гидрометеорологического комитета.

В понедельник ожидается облачная погода, местами пройдут кратковременные дожди, на востоке страны – грозы. Вечером небо прояснится. Температура воздуха составит 18-22 °C, в горах – около 13 °C.

В ночь на вторник метеорологи прогнозируют переменную облачность, возможны кратковременные дожди. Утром не исключена вероятность тумана. Днем ожидается переменная облачность, температура воздуха составит 17-21 °C.

В среду в Чехии предсказывают также переменную облачность и утренние туманы. Ночная температура воздуха составит 6-10 °C, днем потеплеет до 19-23°C.

В четверг ожидается ясная погода, только на западе страны возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью будет прохладно (от 7 до 11 °C). Днем воздух прогреется до 21-25 °C, в Среднечешском крае – до 27°C.

В пятницу днем также будет ясно и тепло (до 25 °C). К вечеру небо затянет, возможны кратковременные дожди и грозы.

С субботы по понедельник ожидается облачная и дождливая погода. Воздух постепенно охладится до 14-19°C.

Источник: idnes.cz