Эксперты опровергли, что чехи – главные расисты в Европе

В интернете распространилась европейская карта расизма в Европе, на которой в числе главных расистских стран оказались Чехия и Литва.

В начале мая в интернете начала распространяться европейская карта расизма, которая была составлена на основании исследования Гарвардского университета. Исследование показало, что Чехия и Литва могут считаться самыми расистскими странами Европы, так как их жители хуже всего воспринимают людей с черным цветом кожи.

Тем не менее, методику изучения подвергли критике не только сторонние эксперты, но и сами организаторы. Из каждой страны Европы в исследовании участвовало разное количество жителей, причем все они самостоятельно проявили инициативу. Из Чехии «откликнулось» всего 819 человек.

«Эта методика интересная, но ее сильно критикуют», – комментирует исследование социолог Даниэль Прокоп из агентства Median. – «Непонятно, как проводилась выборка, если это не просто онлайн анкета, войти в которую любой человек мог самостоятельно».

Эксперт обращает внимание на то, что в исследовании участвовало несколько сотен человек из Чехии, и это не может считаться релевантным образцом для отражения взглядов в чешском обществе.

Источник: aktualne.cz