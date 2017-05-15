Пражский зоопарк приглашает посмотреть на детенышей редких обезьян и выдр

В Пражском зоопарке дали имя детенышу редкой обезьяны коаты. Эти обезьяны в неволе не размножаются больше нигде в Европе. Также в зоопарке можно увидеть детенышей выдр, бизонов и слонов. Большинство животных уже вышло на загоны под открытым небом.

Фото: Václav Šilha, Zoo Praha

14 мая в пражском зоопарке прошли очередные именины. На этот раз имя давали детенышу обезьяны коаты (chápan středoamerický). Имя для детеныша выбирали путем общественного голосования на Facebook. С большим отрывом от остальных победил вариант Теила. За него проголосовало 7200 человек из 17 000. Крестным обезьянки стал актер Ян Потмешил.

Vít Lukáš, Zoo Praha.

«Прекрасной Теиле я желаю здоровья и счастье в ее семье в Праге. Чтобы она получила много любви, взаимности и обезьяньего понимания, которое нужно нам всем», – пожелал Ян Потмешил и поблагодарил пражский зоопарк за то, что он стал зеленым оазисом и сердцем жизни в городе. По словам актера, он сам регулярно посещает зоопарк с семьей.

«Центральноамериканские коаты из всей Европы только в пражском зоопарке. Это уникальный случай. У нас родилось уже 6 детенышей», – рассказал куратор Вит Лукаш.

Кроме детеныша коаты в зоопарке сейчас можно посмотреть и на семерых детенышей гладкошерстных выдр в павильоне Индонезийских джунглей. Это первое такое потомство в континентальной Европе.

Также в этом сезоне в зоопарке появился детеныш бизона. Своего шестого потомка родила 13-летняя самка Кршиворожка 5 мая. Молодую мать с детенышем можно увидеть каждый день в открытом загоне.

Petr Hamerník, Zoo Praha.

Благодаря потеплению и солнечным лучам на улицу вышло большинство животных пражского зоопарка. На большом травянистом загоне уже греются на солнце слоны вместе со слонятами.

Petr Hamerník, Zoo Praha