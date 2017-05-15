Сегодня вечером у Карлова моста в Праге высадятся парашютисты

Сегодня, 15 мая, в Праге проходят Святоянские торжества Навалис в честь святого Яна Непомуцкого.

Девятый ежегодный фестиваль Святоянские торжества Навалис сегодня пройдет в Праге и предложит посмотреть на прыжок парашютистов, а также послушать премьеру барочного музыкального произведения композитора Криштофа Марека.

Один из парашютистов, который будет символически представлять тело святого Яна Непомуцкого, пролетит под Карловым мостом в 20:45. Остальные пять парашютистов в светящихся комбинезонах, символизирующих пять звезд, полетят в 21:15, когда полностью стемнеет. Перед этим зрители смогут увидеть святоянскую процессию с участием украшенных лошадей из Куновице (Моравия).

Скульптор Петр Ваня создал для торжеств в этом году скульптуру Яна Непомуцкого из песка, кардинал Доминик Дука благословит ее и отправит по воде на подиуме во время вечернего концерта на Влтаве. Композитор Марек специально написал вокально-инструментальную композицию и будет дирижировать симфоническим оркестром.

Во времена барокко Святоянские торжества считались одним из самых пышных праздников. На него съезжались паломники со всех уголков земли с целью почтить память святого Яна Непомуцкого и послушать музыку, которую музыканты исполняли с понтонов на Влтаве. Традицию барочных торжеств решили возродить в 2009 году. С тех пор каждый год праздник проходит по одинаковому сценарию: в Соборе св. Вита идет служба, затем по Карловому мосту проходит процессия, а на Влтаве играют барочный концерт, который завершается фейерверком.

Источник: ceskenoviny.cz