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Сегодня вечером у Карлова моста в Праге высадятся парашютисты

Сегодня вечером у Карлова моста в Праге высадятся парашютисты

artyommm 321 0
Сегодня, 15 мая, в Праге проходят Святоянские торжества Навалис в честь святого Яна Непомуцкого.
Сегодня вечером у Карлова моста в Праге высадятся парашютисты

Девятый ежегодный фестиваль Святоянские торжества Навалис сегодня пройдет в Праге и предложит посмотреть на прыжок парашютистов, а также послушать премьеру барочного музыкального произведения композитора Криштофа Марека. 

Один из парашютистов, который будет символически представлять тело святого Яна Непомуцкого, пролетит под Карловым мостом в 20:45. Остальные пять парашютистов в светящихся комбинезонах, символизирующих пять звезд, полетят в 21:15, когда полностью стемнеет. Перед этим зрители смогут увидеть святоянскую процессию с участием украшенных лошадей из Куновице (Моравия). 

Скульптор Петр Ваня создал для торжеств в этом году скульптуру Яна Непомуцкого из песка, кардинал Доминик Дука благословит ее и отправит по воде на подиуме во время вечернего концерта на Влтаве. Композитор Марек специально написал вокально-инструментальную композицию и будет дирижировать симфоническим оркестром. 

Во времена барокко Святоянские торжества считались одним из самых пышных праздников. На него съезжались паломники со всех уголков земли с целью почтить память святого Яна Непомуцкого и послушать музыку, которую музыканты исполняли с понтонов на Влтаве. Традицию барочных торжеств решили возродить в 2009 году. С тех пор каждый год праздник проходит по одинаковому сценарию: в Соборе св. Вита идет служба, затем  по Карловому мосту проходит процессия, а на Влтаве играют барочный концерт, который завершается фейерверком.

Источник: ceskenoviny.cz

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Карлов Мост Прага Чехия
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