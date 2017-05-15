Чешский город лишил почетного гражданства Сталина и Готвальда

Сегодня на голосовании городских представителей Ческе-Будеёвице большинством голосов было принято решение лишить почетного гражданства Готвальда и Сталина.

Фото: Ческе-Будеевице, Norbert Aepli, Switzerland (noebu) CC BY 2.5

Город Ческе-Будеёвице отобрал почетное гражданство у Клемента Готвальда и Иосифа Сталина. Такое решение сегодня приняли на заседании городские представители. За лишение почетного гражданства бывшего чехословацкого президента и диктатора СССР проголосовало 23 из 39 присутствующих представителей. Перед голосованием прошла дискуссия.

«На дискуссии прозвучали разные точки зрения, некоторые были противоположными. Каждому представителю дали право высказаться», – сообщил мэр Ческе-Будеёвице Йиржи Свобода и напомнил, что Готвальд и Сталин получили почетное гражданство города в 1945 году.

«Не знаю, почему вокруг этого такой эмоциональный всплеск. Оба получили гражданство в то время, когда для этого были причины. Только потом, в 50-е годы открылось, что они вели себя “не совсем оптимально”», – сказал Свобода.

Почетное гражданство города Ческе-Будеёвице до сих пор получили 118 человек. Последней этот титул получила в 1979 году космонавт СССР Валентина Терешкова. С того времени почетное гражданство больше никому не выдавали.

В 50-е годы в Чехословакии проходили политические процессы, при которых на смерть осуждали десятки человек. Среди них была и посол Милада Горакова. Готвальда считают исполнителем приказов Сталина.

Готвальд и Сталин в прошлом уже лишились почетного гражданства в крупных чешских городах. Как минимум одного из этих политиков лишили этого звания в Праге, Пльзене, Злине и Опаве.

Источник: ČTK