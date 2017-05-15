В Чехии поступит в продажу молочный напиток «Кефюрер», отсылающий к Гитлеру

Всего будет произведена ограниченная партия напитка – 400 бутылок. Продавать их будет за 194,5 кроны каждую.

Фото: https://www.facebook.com/kefirer/photos

Создатели молочного напитка Kefírer («Кефюрер») снова дали о себе знать. На этот раз они решили сказать, что собираются завершить свой проект, но перед этим должны сделать еще несколько дел. Одним из них является производство реального молочного напитка Kefírer. В продажу поступит всего 400 бутылок.

В прошлом году авторов «Кефюрера» в досудебном порядке призвали урегулировать спор с немецким автором, обложка книги которого сильно напоминает дизайн этикетки для напитка. Судя по всему, с писателем действительно удалось договориться бед суда.

Полгода велись сложные переговоры, и все-таки авторам проекта удалось добиться возможности наградить поклонников этой идеи реальной бутылкой «Кефюрера». До конца мая будет произведено и продано 400 экземпляров.

Одна бутылка будет стоить 194,5 кроны, и авторы хотят, чтобы каждая досталась именно самым преданным поклонникам. Продавать напиток будут в Брно в Клубе Expedition. О начале продаж сообщат на официальной странице клуба в Фейсбуке. Вероятнее всего, продажи молочного напитка начнутся в 14:00.

Брненские «креативщики» Давид Коутны, Томаш Мусил и Лукаш Лукеш запустили кампанию Kefírer как шутку год назад. В то же время они хотели обратить внимание людей на растущий в обществе экстремизм.

Теперь создатели «Кефюрера» должны удалить свой сайт, пожертвовать 800 евро евроорганизации Exit Deutschland, которая помогает людям найти выход из экстремизма, и выпустить 400 бутылок напитка.

Источник: idnes.cz