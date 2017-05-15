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Чехию признали самой свободной страной ЕС по употреблению алкоголя и курению

Чехию признали самой свободной страной ЕС по употреблению алкоголя и курению

artyommm 86 0
Рейтинг составляли на основе степени государственного регулирования, которое отражается на употреблении алкоголя, курении и использовании электронных сигарет, а также на выборе нездоровой пищи.
Чехию признали самой свободной страной ЕС по употреблению алкоголя и курению

Чехию назвали самой свободной страной Европейского союза по образу жизни ее населения,  – таковы результаты рейтинга Nanny State Index (Индекс опеки государства) от организации Epicenter при сотрудничестве с лондонским Институтом по вопросам экономики. Больше всего государство присматривает за своими гражданами в Финляндии. На втором месте – Великобритания, на третьем – Ирландия.

Рейтинг составляется на основании баллов, которые присуждаются странам в зависимости от регулирования электронных сигарет, табачных изделий, продуктов (некоторые страны, например, облагают особым налогом нездоровую пищу) и алкоголя. На верхних строчках рейтинга находятся страны, которые доверяют своим гражданам меньше всего. Составители рейтинга называют их наименее свободными.

С другой стороны списка расположилась Чешская Республика, которая получила 11,5 балла. Авторы рейтинга считают ее самой свободной из стран по избранным критериям. Тем не менее, как они признаются, в скором времени один из «столпов» чешской толерантности скоро исчезнет, и речь идет о запрете курения в заведениях общепита с 31 мая. Nanny State Index оценивает Чехию как «оазис свободы в ЕС», так как люди могут здесь абсолютно свободно употреблять алкоголь, в том числе и на улице (как правило). 

Финляндия, которую признали самой несвободной страной в Евросоюзе, получила 51,6 балла из 100. Великобритания набрала 37,4 балла; Ирландия – 36,5 балла. На четвертом месте оказалась Венгрия – 33,7 балла, Польша заняла девятую строчку – 27 баллов. Относительно свободно в плане употребления алкоголя и курения живут люди в Австрии (23 место и 17,5 балла). Германия получила 15,9 балла, Словакия – 16,2 балла.

Источник: www.novinky.cz

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Темы
сигареты рейтинг алкоголь Чехия Евросоюз
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