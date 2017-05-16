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На площади в Праге установили клетку для людей

На площади в Праге установили клетку для людей

artyommm 53 0
Объединение OBRAZ в течение месяца будет проводить акцию протеста, цель которой добиться запрета меховых ферм в Чехии.
Фото: Foto: OBRAZ / Petr zewlakk Vrabec
На площади в Праге установили клетку для людей

Активисты из объединения OBRAZ (Obránci zvířat, Защитники животных), в понедельник, 15 мая, утром начали акцию протеста перед зданием Парламента на Малостранской площади. Защитники животных требуют ввести запрет на деятельность ферм по производству меха. В течение месяца в клетке на протяжении 12 часов будет находиться по одному активисту, чтобы выразить протест. Первый из них уже «отсидел» на Малостранской площади с 7:00, – сообщает представитель объединения Яна Меншинкова.

В акции собираются участвовать 60 человек, которые будут поочередно сменять друг друга. Кроме них еще более сотни добровольцев готовы поддержать активистов. В рамках своего заседания в мае Парламент должен в последнем чтении рассмотреть запрет меховых ферм в Чехии.

По размерам клетка для человека, установленная на Малостранской площади, пропорциональна величине клетки для лисицы. «Само голосование в Парламенте продлится 20 секунд, и в это время будет решаться жизнь и смерть десятков тысячи лисиц и норок. Мы не должны допустить, чтобы это голосование прошло как одно из многих», – заявил председатель объединения Марек Воршилка. Своей акцией OBRAZ хочет напоминать депутатам, которые идут и возвращаются с работы, о важности их решения.

Активисты не прекратят сидеть в клетке раньше, чем через месяц, даже если депутаты одобрят законопроект раньше. Позже ожидается голосование в Сенате. Пока неизвестно, в каком виде Парламент мог бы одобрить законопроект. Норма могла бы отсрочить запрет для уже действующих ферм. Министерство сельского хозяйства продвигает предложение, по которому фермы, которые, например, занимаются разведение лис и норок и исполняют требования программы WelFur об условиях жизни животных, могли бы продолжить работу.

Источник: lidovky.cz

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Темы
животные законопроект Парламент ЧР Чехия
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