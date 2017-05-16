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Из-за здорового фаст-фуда чехи попали в больницу

Из-за здорового фаст-фуда чехи попали в больницу

artyommm 986 0
Сеть салатных UGO ошиблась с маркировкой, в результате клиенты покупали оладьи с яйцами как веганские, хотя они таковыми не являлись.
Из-за здорового фаст-фуда чехи попали в больницу

Для веганов эта история оказалась страшным сном: оладьи, которые продавались в салатных UGO с эмблемой веганской еды, содержали яйца. Некоторые клиенты не только столкнулись с психологической проблемой употребления в пищу продуктов животного происхождения, но и пострадали физически. Часть покупателей, по словам недовольной клиентки, оказалась в больнице, так как у них была аллергия на яйца. Продавец уже принес свои извинения и устранил ошибку в маркировке.

Известный в Чехии веганский блогер порекомендовала оладьи, которые сеть салатных выдавала как не содержащие яйца. Позже она узнала, что в оладьях все-таки присутствовали яйца. Тогда блогер обратилась к людям, чтобы узнать об их самочувствии. Некоторые из них оказались в больнице, где не могли даже объяснить, что с ними произошло. Они не знали, что съели аллерген.

То, что оладьи не веганские, раскрыла одна покупательница, которая решила лично уточнить информацию. Продавец сообщил, что эти оладьи никогда не были веганскими. Представители UGO публично сообщили об ошибке маркировки только после того, как об этом уже рассказали блогеры. 

Сейчас ошибочную маркировку уже убрали. Сеть также предложила компенсацию всем клиентам, которые сообщили о причиненном им ущербе. Информация о том, что оладьи UGO веганские, находилась в заведениях сети на протяжении трех месяцев, и клиенты недовольны таким халатным отношением продавца к их здоровью.

Источник: lidovky.cz

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Темы
фастфуды Чехия
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