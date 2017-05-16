Сколько зарабатывают чешские блогеры Youtube?

В Чехии насчитывается около 20 блогеров, доходы которых превышают 1 млн крон.

Времена, когда компании отправляли блогерам с Youtube помады или билеты на концерты и взамен ожидали похвалы в видеороликах, давно прошли. Ютуберы поняли, насколько ценным источником рекламы они могут быть для фирм: они оказывают большее влияние на молодежь, чем, например, реклама по телевидению. Доходы блогеров растут все выше и выше, причем рост измеряется в сотнях тысяч крон – все зависит от продолжительности и интенсивности сотрудничества ютубера и рекламодателя.

Рассказывать о своих доходах блогеры никому не обязаны, кроме как налоговой инспекции, ведь речь идет о физических лицах. Но известно, что часть заработка они получают от рекламных объявлений, которые появляются во время просмотра видео. Работает и скрытая реклама, когда ютуберы, например, демонстрируют бренд камеры, которой пользуются для съемок.

В настоящее время в Чехии насчитывается около нескольких десятков ютуберов, которые занимаются своим делом профессионально и на полную занятость. В агентстве Tubrr, которое выступает посредником между ютуберами и компаниями-рекламодателями, признаются, что в стране работает 20 блогеров, доходы которых намного выше, чем у рядовых граждан. Но точные цифры не называют.

Тем не менее, как пишет iDNES.cz, часть блогеров уже стала плательщиками НДС, а это значит, что их годовой доход превысил 1 млн крон. Некоторые ютуберы снимают свои видео вместе, и доход в таком случае делится между несколькими блогерами.

Блогер Карел Коварж, известный в Youtube как Kovy, признался, что в этом году он, возможно, войдет в число тех блогеров, доход которых достиг 1 млн крон. Более детальную информацию раскрывать он не захотел, как и остальные блогеры. Обычно они говорят, что не являются политиками, зарплата которых начисляется с налогов населения, поэтому отвечать на вопрос о доходах будут только налоговой. Как признаются ютуберы, налоги они платят исправно.

Успешные блогеры, у которых появились многочисленные поклонники, зарабатывают и на продажах сувенирной продукции. Например, можно купить плюшевую игрушку с именем известного ютубера за 400 крон или кепку за 900 крон.

Если около 20 блогеров в Чехии могут похвастаться основным высоким доходом, то еще сотни ютуберов снимают видео, и это становится для них неплохим дополнительным заработком. Многие из них еще не достигли совершеннолетия и живут с родителями.

Источник: idnes.cz