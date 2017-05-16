В Праге открылась выставка автомобилей Ferrari

В рамках временной экспозиции в Национальном техническом музее можно увидеть 4 автомобиля знаменитого итальянского бренда. В начале июня пройдет большая выставка ретро-автомобилей в замке Лоучень, где будут показаны десятки машин Ferrari.

Национальный технический музей в Праге открыл сегодня, 16 мая, выставку автомобилей бренда Ferrari. Три исторических автомобиля и одну модель 2008 года посетители смогут увидеть по воскресенье 28 мая. Выставка в музее проходит при сотрудничестве с объединением Chateau Loučeň Concours d'Elegance и дилером автомобилей класса люкс Scuderia Prahа. Выставка будет предварять показ исторических автомобилей Concours d'Elegance 3 и 4 мая в замке Лоучень.

В Праге сейчас можно будет увидеть модели Ferrari 330 GT 2+2 (1966), 275 GTC (1966), 400 Automatic (1976) и F 430 Scuderia (2008). Автомобили известного итальянского бренда в Национальном музее выставляются в исключительном порядке, так как, согласно концепции музея, экспонаты должны быть каким-либо образом связаны с Чехией. История Ferrari в ЧР началась только в 1989 году.

Почему стоит сходить и посмотреть на экспозицию машин Ferrari?

Как рассказывает организатор предстоящей выставки в замке Лоучень Роберт Пергл, модель 275 GTC выделяется тем, что сразу после выпуска в 1966 году она победила в чемпионате мира на дистанции 1000 км на гоночной трассе Нюрбургринг в Германии. Именно эта машина демонстрируется на афише выставки. Недавно покупка подобной модели на аукционе обошлась одному коллекционеру в 3 млн евро. На автомобиле 330 GT, по словам Пергла, в 60-е гг. ездил на работу сам Enzo Ferrari.

Из транспортного зала Национального технического музея автомобили переместят на ретро-выставку в замке Лоучень, которая в этом году пройдет уже в четвертый раз и будет посвящена 70-летию бренда Ferrari. В целом на мероприятии можно будет увидеть десятки автомобилей этой марки, некоторые из них в Чехии будут выставляться впервые. Ориентировочная общая стоимость всех машин, по словам организатора, составляет 1,8 млрд крон. Национальный технический музей покажет на выставке автомобиль Mercedes Benz 770 из своей коллекции.

Источник: ceskenoviny.cz