Фото: Как изменятся улицы Жижкова в Праге

В ближайшее время на улицах Жижкова появятся новые пешеходные переходы, зеленые островки и лестницы с управляемыми светодиодными лампочками.

Фото: Vizualizace IPR

Одну из главных улиц пражского района Жижков – Сеифертову – в ближайшее время ждут значительные изменения. Как будет выглядеть эта и другие улицы района после реконструкции, представили Институт планирования и развития (IPR Praha) и архитектурное бюро edit!.

На улицах Сеифертова (Seifertova ) и Таборитска (Táboritská) собираются отремонтировать трамвайные пути и внести некоторые изменения. Больше всего изменится перекресток Сеифертовой и Хлумовой, лестница между Рокицановой и Хелчицкого и площадь возле торгового центра «Безовка» (Bezovka). На улицах появятся новые пешеходные переходы. Действующие переходы превратят в безбарьерные. Также изменят трамвайные остановки и тротуары, посадят новые деревья и поставят лавки.

Vizualizace IPR

Согласно проекту, на перекрестке Сеифертовой и Хлумовой появится несколько зеленых островков и лестниц: кроме классических ступеней появятся низкие, которые обеспечивают более плавный и простой подъем.

Лестницу между Рокицановой и улицей Хелчицкого дополнят LED-диодами, которыми смогут управлять прохожие и создавать с их помощью разные светящиеся образы.

Vizualizace IPR

Возможно, будут запланированы и другие изменения. В четверг, 18 мая, с 17:00 в административном здании MČ Praha 3 на Гавличковой площади пройдут общественные дебаты, на которых жители города смогут выразить свое отношение к проекту. Более подробную информацию об этом можно найти на www.iprpraha.cz .

Источник: Rozhlas.cz