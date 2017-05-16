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Чехи собрали деньги на опрос избирателей перед выборами с помощью краудфандинга

Чехи собрали деньги на опрос избирателей перед выборами с помощью краудфандинга

artyommm 45 0
Деньги собирали на краудфандинговой платформе HitHit. Спонсоры даже пожертвовали на 25 тысяч крон больше, чем было необходимо.
Чехи собрали деньги на опрос избирателей перед выборами с помощью краудфандинга

Маркетинговая компания Behavio завершила сбор средств на краудфандинговой платформе HitHit на «основательное избирательское исследование». За 450 тысяч она хочет получить не просто самый точный прогноз парламентских выборов в Чехии октябре, но и сделать доступными для всех детальную информацию об избирателях. За нее обычно другие агентства платят огромные деньги.

На эту идею компания Behavio и Карлов университет получили на 25 тысяч крон больше, чем требовалось. Собранные данные от 2 000 респондентов социологи собираются обработать и добавить в интернет-приложение. По интерактивной диаграмме будет видно, сколько людей готово проголосовать за ту или иную партию и сколько голосов партии могут получить от еще не определившихся избирателей.

Благодаря исследованию можно будет узнать, какие новости читают избиратели тех или иных партий, а также какие вопросы или проблемы заставили их пойти на выборы. «Мы покажем, как выглядит принятие решения людей перед выборами, в том числе и тех, кто еще не определился», – говорит социолог компании Behavio Йиржи Боудал. – «Мы делаем это для того, чтобы понять, почему люди решают тем или иным образом, и что на них при этом влияет».

Идея компании понравилась 343 спонсорам, которые в качестве благодарности за финансирование получат доступ к более детальным данным. Те, кто пожертвовал несколько тысяч крон, смогут предложить свои вопросы, которые будут включены в список вопросов. Средняя сумма от спонсоров в поддержку проекта колебалась в пределах нескольких сотен крон. 4 мецената перевели по 50 тысяч крон.

Исследование будет проводиться в интернете и на улице. Первые результаты должны появиться за три месяца до выборов, а затем – за неделю непосредственно перед голосованием. Помогут в проведении исследования и анализе студенты кафедры социологии философского факультета Карлова университета.

Источник: ihned.cz

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Темы
Опрос общественного мнения выборы Чехия партии краудфандинг
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