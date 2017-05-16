Чехи собрали деньги на опрос избирателей перед выборами с помощью краудфандинга

Деньги собирали на краудфандинговой платформе HitHit. Спонсоры даже пожертвовали на 25 тысяч крон больше, чем было необходимо.

Маркетинговая компания Behavio завершила сбор средств на краудфандинговой платформе HitHit на «основательное избирательское исследование». За 450 тысяч она хочет получить не просто самый точный прогноз парламентских выборов в Чехии октябре, но и сделать доступными для всех детальную информацию об избирателях. За нее обычно другие агентства платят огромные деньги.

На эту идею компания Behavio и Карлов университет получили на 25 тысяч крон больше, чем требовалось. Собранные данные от 2 000 респондентов социологи собираются обработать и добавить в интернет-приложение. По интерактивной диаграмме будет видно, сколько людей готово проголосовать за ту или иную партию и сколько голосов партии могут получить от еще не определившихся избирателей.

Благодаря исследованию можно будет узнать, какие новости читают избиратели тех или иных партий, а также какие вопросы или проблемы заставили их пойти на выборы. «Мы покажем, как выглядит принятие решения людей перед выборами, в том числе и тех, кто еще не определился», – говорит социолог компании Behavio Йиржи Боудал. – «Мы делаем это для того, чтобы понять, почему люди решают тем или иным образом, и что на них при этом влияет».

Идея компании понравилась 343 спонсорам, которые в качестве благодарности за финансирование получат доступ к более детальным данным. Те, кто пожертвовал несколько тысяч крон, смогут предложить свои вопросы, которые будут включены в список вопросов. Средняя сумма от спонсоров в поддержку проекта колебалась в пределах нескольких сотен крон. 4 мецената перевели по 50 тысяч крон.

Исследование будет проводиться в интернете и на улице. Первые результаты должны появиться за три месяца до выборов, а затем – за неделю непосредственно перед голосованием. Помогут в проведении исследования и анализе студенты кафедры социологии философского факультета Карлова университета.

Источник: ihned.cz