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Сегодня в Праге снова пройдут демонстрации против Бабиша и Земана

Сегодня в Праге снова пройдут демонстрации против Бабиша и Земана

Vladislava M 313 0
Сегодня в 18:00 на Вацлавской площади в Праге, а также на площадях еще семи чешских городов начнутся повторные демонстрации против Андрея Бабиша и Милоша Земана.
Фото: Татьяна Михалева, 420on.cz
Сегодня в Праге снова пройдут демонстрации против Бабиша и Земана

17 мая в Праге и еще семи городах Чешской Республики сегодня вечером снова запланированы демонстрации, направленные против председателя движения ANO и министра финансов Андрея Бабиша, а также президента Милоша Земана. Демонстранты выступят в поддержку соблюдения предписаний конституции. Акция стала продолжением протестов «Почему? Потому!», которые прошли в прошлую среду. В демонстрации в Праге поучаствовало, по разным данным, от 8600 до 20 тысяч человек.

Сегодняшние демонстрации, как и в прошлый раз, начнутся в 18:00. В Праге люди соберутся на Вацлавской площади. По информации организаторов, программа здесь будет длиться около часа. Потом демонстранты отправятся на Пражский Град. Пока к акции на Facebook присоединилось 10 000 человек, поучаствовать в ней собирается 4600 человек.

Демонстрации повторятся также в Брно, Либерце, Оломоуце и Ческе-Будеёвице. К ним впервые присоединятся Градец-Кралове, Острава и Угерске-Градиште. Теперь название демонстраций расширили. Они будут проходить под лозунгом «Это зависит от нас! Почему? Потому!» («Je to na nás! Proč? Proto!»). Демонстранты потребуют снизить влияние движения ANO на Министерство финансов и сместить с поста президента Милоша Земана или подать на него конституционную жалобу.

Президент Земан, который сейчас находится на визите в Китае, на прошлой неделе сообщил, что уже замечал демонстрации против него, но все протесты со временем прекращались. По его мнению, через месяц-два о теперешних демонстрациях тоже никто и не вспомнит.

Премьер Богуслав Соботка, напротив, оценил, сколько людей собралось на протесты по всей Чехии и высказалось за поддержание высокой политической культуры и демократии. Соботка считает, что демонстрации только подтверждают его мнение о том, что Бабиш должен уйти из правительства.

Политический кризис в Чехии вызвали скандалы вокруг предпринимательства и имущества министра финансов Андрея Бабиша. Изначально Соботка заявил, что подаст заявление об отставке всего правительства, но затем предложил Земану снять с должности только Бабиша. Президент собирается разобраться в ситуации после возвращения из Китая в четверг. Предложение по увольнению Бабиша прислано на Пражский Град 5 мая.

Источник: ČTK

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Темы
политический кризис Милош Земан демонстрация Андрей Бабиш протест митинг Прага Чехия
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