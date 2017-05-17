Активисты готовят протест перед концертами «александровцев» в Праге

В Чехии проходит турне ансамбля песни и пляски российской армии имени А.В. Александрова. Перед двумя субботними концертами в Праге противники коллектива собираются устроить акцию протеста.

В субботу в Праге пройдет два концерта русского академического ансамбля им. Александрова. Противники коллектива собираются провести протесты перед концертами, так как считают коллектив инструментом пропаганды путиновской России. Эти же активисты ранее уже требовали у чешского МИДа отобрать у членов ансамбля визы, на что получили отрицательный ответ.

«Мы хотим привлечь внимание к тому, что “александровцы” связаны с пропагандой. Они служили для пропаганды в СССР, а после короткого перерыва в 90-е годы снова стали инструментом пропаганды при Путине», – объясняет мотив протеста один из организаторов Отакар ван Гемунд из группы “Kaputin – Demokraté, zastavme Putina” («Капутин – Демократы, остановим Путина»).

«Советская армия, которую прославляют “александровцы”, провела вторжение в Чехословакию в 1968 году. Русская армия, т.е. создатель ансамбля, ведет военные действия на Украине и поддерживает боевые действия в Сирии», – добавил активист.

Противники Путина соберутся перед обоими субботними концертами ансамбля им. Александрова в пражской арене Tipsport. Они планируют напомнить тем, кто придет на концерт, о проблематичной репутации коллектива. Активисты хотят устроить для посетителей «улочку позора».

Пражский концерт «александровцев» стал частью весеннего турне ансамбля в Чехии, в которое входит 14 концертов. Ансамбль уже выступил в Злине, Остраве, Брно и Оломоуце. Организатор тура – компания Sick Art – осведомлена о готовящейся акции протеста. По словам организаторов, в протесты никто не будет вмешиваться, если они не будут угрожать безопасности общества. Каждый концерт сопровождает служба безопасности: независимо от того, планируются в этот день какие-либо акции или нет.

Источник: Lidovky.cz