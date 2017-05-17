Жителей Чехии предупредили о болезнях щитовидной железы

Медики призывают жителей Чехии проверить щитовидную железу. По их оценкам, около 525 тысяч человек страдают гипотериозом, еще 105 тысяч – тиреотоксикозом.

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Каждый десятый житель Чехии страдает заболеваниями щитовидной железы. Чаще всего болезнь проявляется у женщин. По оценкам специалистов, в республике живет около 525 тысяч человек с пониженной функцией щитовидной железы (гипотериозом) и около 105 тысяч – с повышенной (тиреотоксикозом). Только каждый второй пациент знает о своей болезни. На такие ее признаки, как усталость, зябкость и повышенная сонливовсть, люди обычно не обращают внимания.

«Люди, которые хотят быть эффективными, часто объясняют эти признаки перегрузкой или образом жизни», – поясняет председатель Чешской эндокринологический организации Михал Кршек. В обществе принято считать, что болезни щитовидной железы связаны с набором массы тела, но на самом деле больные поправляются незначительно – до 5 кг. Пациенты, страдающие тиреотоксикозом, наоборот, существенно теряют в весе.

Щитовидная железа производит гормоны, необходимые для тканей и органов организма. Если гормонов не хватает, человек начинает чувствовать усталость, сонливость, у него ухудшается память, он может начать страдать запорами и проблемами при проглатывании. У женщин нарушается менструальный цикл, становится сложно забеременеть. Возможны также боли в суставах и сухость кожи.

Так как эти признаки для многих становятся повседневностью, то обращаться к врачу люди не торопятся. Проверить работоспособность щитовидной железы может врач-терапевт. Проходить регулярную проверку в особенности рекомендуют людям старше 50 лет и тем, у кого есть родственники с указанными болезнями. Специалисты также говорят, что необходимо ввести обязательную проверку щитовидной железы у гинекологов для всех беременных, так как от выработки ее гормонов зависит развитие плода.

При повышенной выработке гормонов, что распространено не так часто, могут появиться узлы на щитовидной железе. Пациент будет терять вес, у него будут трястись руки, пульс будет превышать 100 ударов в минуту, глаза станут выпуклыми. Возможно также выпадение волос, ускоренный рост ногтей, истончение кожи, повышенная потливость.

Тиреотоксикоз лечат медикаментозно или оперируют в крайних случаях. Пациенты с гипотериозом в течение всей жизни должны принимать гормоны щитовидной железы. Помогает также и достаточное количество йода в рационе.

Источник: tyden.cz