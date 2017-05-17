Пассажирка рейса Прага-Дублин получит огромную компенсацию за пролитый чай

Ирландский суд встал на сторону пассажирки, которая ошпарилась чаем во время полета, и обязал Ryanair выплатить компенсацию.

Фото: Pixabay.com

Ирландский авиаперевозчик Ryanair должен заплатить 10 500 евро (около 277 тысяч крон) пассажирке, которая при полете из Праги в Дублин облилась горячим чаем. Такое решение на прошлой неделе принял Ирландский суд, который встал на сторону 27-летней Грэин Данворс (Grainne Dunworth). Согласно решению суда, перевозчик должен выплатить девушке компенсацию. О вердикте суда информировало издание Irish Independent.

Инцидент случился в январе прошлого года, когда Грэин возвращалась вместе с друзьями из отпуска в Праге. Во время полета она заказала чай, но крышка стакана, по ее словам, была плохо закрыта. Крышка упала, и чай начал расплескиваться. Девушка испугалась и уронила чашку на себя, при этом ошпарив живот и часть бедра.

Как оказалось, ожог чаем был не слишком серьезным, так как поехать в больницу женщина не согласилась. После прилета она зашла только в аптеку.

Стюардесса Ирен Хайгир (Irene Haygir) в суде сообщила, что персонал авиакомпании специально обучен подаче горячих напитков и всегда обращает внимание на то, чтобы крышка стакана была плотно закрыта – до того, как подать напиток пассажиру.

Представитель Ryanair Эндрю Уолкер (Andrew Walker) в суде заявил, что девушка сама виновата в том, что облилась чаем. По его словам, это произошло, когда она добавляла в чай молоко. Однако пострадавшая эту версию отвергла. Тем не менее, стюардесса подтвердила, что, когда она вернулась к пассажирке, на ее столе лежал пакетик из-под молока.

Это не первый случай, когда перевозчик должен выплачивать пассажиру компенсацию за то, что он облился горячим напитком. Британское издание The Sun также рассказало о случае, когда пассажир пожаловался на ожог гениталий при подаче стюардессой чая другому человеку.