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В Праге построят новую смотровую башню с видом на природный парк

В Праге построят новую смотровую башню с видом на природный парк

artyommm 64 0
Это будет первая смотровая башня, построенная в Праге за последние 25 лет.
Фото: www.facebook.com/RozhlednaDoubravka/photos
В Праге построят новую смотровую башню с видом на природный парк

25 лет в Праге не строили новых смотровых вышек, но в ближайшее время в столице появится новая площадка, с которой будет открываться красивый вид. К сентябрю планируется открыть новую смотровую башню Доубравка (Doubravka) на территории природного парка Чигадло (Čihadlо) в районе Черны-Мост (Černý Most). 

Конструкцию будут строить преимущественно из дерева, дизайном проекта занималась студия Huť architektury («Вкус архитектуры»), причастная к созданию дирижабля в центре DOX. Возведение смотровой башни начнется уже в ближайшие дни. Она станет первой смотровой башней в Праге, которая построена после окончания возведения Жижковской башни в 1992 году. 

Доубравка в цифрах:

23,5 м – общая высота конструкции
20 м – высота смотровой площадки
98 ступенек – ведут к вершине
3 млн крон – ожидаемые расходы на строительство
4 месяца – предполагаемая продолжительность возведения

Башню построят на холме Горка, и теперь с него можно будет увидеть весь природный парк Чигадло. По всей территории комплекса вокруг башни появятся специальные архитектурные элементы, спортивные площадки и зоны для активного отдыха, – рассказали в администрации Праги 14.

Архитектор смотровой башни Мартин Райниш предлагает всем желающим выкупить по ступеньке и выгравировать свое имя или послание людям. Подобную идею уже удалось воплотить в реальность при возведении смотровой вышки Маминка (Máminka) в Гудлице в районе Кршивоклата.

Архитектурное бюро также приглашает на общественные мероприятия, которые будут проводиться в рамках строительства. Например, можно будет прийти на мастер-класс по возведению уличных конструкций из дерева. Анонсы будут публиковать на странице башни в Фейсбуке

Источник: citybee.cz

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Прага достопримечательности парки строительство
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