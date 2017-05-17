В Праге построят новую смотровую башню с видом на природный парк

25 лет в Праге не строили новых смотровых вышек, но в ближайшее время в столице появится новая площадка, с которой будет открываться красивый вид. К сентябрю планируется открыть новую смотровую башню Доубравка (Doubravka) на территории природного парка Чигадло (Čihadlо) в районе Черны-Мост (Černý Most).
Конструкцию будут строить преимущественно из дерева, дизайном проекта занималась студия Huť architektury («Вкус архитектуры»), причастная к созданию дирижабля в центре DOX. Возведение смотровой башни начнется уже в ближайшие дни. Она станет первой смотровой башней в Праге, которая построена после окончания возведения Жижковской башни в 1992 году.
Доубравка в цифрах:
23,5 м – общая высота конструкции
20 м – высота смотровой площадки
98 ступенек – ведут к вершине
3 млн крон – ожидаемые расходы на строительство
4 месяца – предполагаемая продолжительность возведения
Башню построят на холме Горка, и теперь с него можно будет увидеть весь природный парк Чигадло. По всей территории комплекса вокруг башни появятся специальные архитектурные элементы, спортивные площадки и зоны для активного отдыха, – рассказали в администрации Праги 14.
Архитектор смотровой башни Мартин Райниш предлагает всем желающим выкупить по ступеньке и выгравировать свое имя или послание людям. Подобную идею уже удалось воплотить в реальность при возведении смотровой вышки Маминка (Máminka) в Гудлице в районе Кршивоклата.
Архитектурное бюро также приглашает на общественные мероприятия, которые будут проводиться в рамках строительства. Например, можно будет прийти на мастер-класс по возведению уличных конструкций из дерева. Анонсы будут публиковать на странице башни в Фейсбуке.
Источник: citybee.cz