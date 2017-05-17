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Секретная служба зарегистрировала перевод денег из Чехии к «Исламскому государству»

Секретная служба зарегистрировала перевод денег из Чехии к «Исламскому государству»

Vladislava M 40 0
В отчете за прошлый год секретные службы приводят информацию о том, что кто-то переслал из Чехии деньги в качестве вознаграждения «Исламскому государству».
Секретная служба зарегистрировала перевод денег из Чехии к «Исламскому государству»

Секретные службы в прошлом году получили информацию, касающуюся подозрений в финансовом терроризме. Как минимум в одном случае из Чехии пересылали финансовое вознаграждение в террористическую организацию «Исламское государство». Об этом сообщается в отчете о ситуации в области внутренней безопасности и общественного порядка в Чехии за 2016 год. На следующей неделе документ рассмотрит правительство.

В сфере терроризма в материале приводят результаты деятельности Службы информационной безопасности (BIS). Пресс-секретарь этой организации Ладислав Штиха в среду подтвердил, что агенты зарегистрировали как минимум один случай исходящего из Чехии платежа по направлению к ИГ.

«Более подробно прокомментировать этот случай мы не можем, так как речь идет об очень важной информации. Раскрыв ее, мы можем перечеркнуть усилия долговременно успешной журналистской работы», – поделился Ладислав Штиха.

Источник: ČTK

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Темы
преступность терроризм Чехия ИГИЛ
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