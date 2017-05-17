Европарламент одобрил отмену виз для украинцев

Соглашение об отмене виз для граждан Украины при посещении шенгенской территории сегодня, 17 мая, подписали в Европарламенте в присутствии украинского президента Порошенко.

В Страсбурге подписали соглашение, по которому граждане Украины смогут посещать страны Шенгена без виз. На церемонии подписания присутствовал украинский президент Петр Порошенко. Соглашение было подписано председателем Европарламента Антонио Таяни и премьер-министром Мальты Джозефом Мускатом (Мальта сейчас страна-председатель Евросоюза).

В ближайшее время (решение еще должен поддержать совет ЕС) соглашение о безвизовом режиме с Украиной опубликуют в «Официальном журнале ЕС». Спустя 20 дней после этого закон вступит в силу, и украинцы смогут пересекать границу Шенгена без виз. Условием для пересечения границы будет наличие украинского биометрического загранпаспорта.

Источник: meduza.io