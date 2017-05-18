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В Праге прошла повторная демонстрация против Бабиша и Земана

В Праге прошла повторная демонстрация против Бабиша и Земана

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Люди снова требовали отставки Андрея Бабиша и Милоша Земана. На этот раз в демонстрации поучаствовало меньше пражан.
Фото: Татьяна Михалёва, 420on.cz
В Праге прошла повторная демонстрация против Бабиша и Земана

На Вацлавской площади в центре Праги вчера вечером снова собрались тысячи людей на демонстрации против министра финансов Андрея Бабиша и президента Милоша Земана. Программа на площади длилась около часа. Затем большая часть демонстрантов отправилась на Пражский Град. Там участники акции были в 20:30.

Аналогичные демонстрации прошли еще в семи городах Чехии. Акция под названием «Это зависит от нас! Почему? Потому!»  ("Je to na nás! Proč? Proto!") стала продолжение протестов, которые прошли в Чехии в прошлую среду.

По сравнению с предыдущими демонстрациями в акции поучаствовало меньше людей. По оценкам организаторов, на Вацлавской площади собралось 6000-7000 человек. Полиция свои оценки сообщать не стала. На прошлой неделе организаторы, ссылаясь на данные полиции, говорили о 20-30 тысячах протестующих.

Демонстранты, как и на прошлой неделе, требовали снизить влияние движения ANO на министерство финансов и отставить Земана с должности президента. Также они призывали подать на Земана конституционную жалобу в том случае, если он не отставит Бабиша.

Участники акции выступали с тематическими транспарантами, некоторые несли тибетские флаги, так как Земан сегодня возвращается из Китая. Спикеры говорили о том, что исключительное влияние на будущее Чехии окажут осенние парламентские и январские президентские выборы. Многие из них призывали участников убедить близких не голосовать за Бабиша, его движение ANO и Земана.

После окончания программы демонстранты через Староместскую площадь и Манесув мост прошли мимо здания Министерства финансов к Пражскому Граду. Возле министерства участники свистели и звенели ключами. На Градчанской площади они спели государственный чешский гимн и разошлись.

Сегодня премьер Богуслав Соботка сообщил, что принимает кандидата от движения ANO, который займет должность министра финансов вместо Андрея Бабиша. Организатора протестов Шарку Фиалову это неприятно удивило. По ее словам, это противоречит целям демонстрации.

Источник: ČTK

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Темы
политический кризис Чехия демонстрация Прага
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