Магистрат попытается отговорить пражан покупать внедорожники

В Праге запустили кампанию, ориентированную на снижение количества автомобилей SUV на дорогах столицы.

Пражский магистрат запустил кампанию Čistou stopou Prahou («Чистым следом по Праге»), одна из целей которой добиться уменьшения количества внедорожников SUV на улицах столицы. Чиновники хотят, чтобы владельцы этих машин задумались над вопросами: насколько удобно ездить на внедорожнике по городу, и нужен ли он им на самом деле.

Как объяснил заместитель мэра по транспорту Петр Долинек, Прага не намерена никому диктовать, какую машину покупать. «Мы хотим предоставить информацию и об обратной стороне феномена SUV, чтобы люди могли использовать больше аргументов, принимая решение о покупке», – пояснил Долинек. В то время как реклама рассказывает только о плюсах таких автомобилей, магистрат будет информировать о минусах.

На самом ли деле на внедорожнике SUV в городе безопаснее, чем на другой машине? Мэрия предлагает обсуждать этот вопрос в Фейсбуке и на сайте кампании. Также она хочет напомнить о том, что автомобили являются основным источником загрязнения воздуха. Заместитель мэра также напомнил, что из-за высокого клиренса водитель внедорожника может не заметить, если под колеса выбежит маленький ребенок. К тому же такая машина занимает больше места на улице, при этом объем багажника может быть меньше, чем у автомобиля версии «комби».

Сторонники внедорожников могли бы привести ряд аргументов в пользу этих машин. Тем не мене, создателям кампании против SUV не было сложно быстро собрать противоположные аргументы.

На внедорожнике может быть неудобно ездить не только по городу, но и по узким дорогам за его пределами. Например, в Праге-запад в окрестностях Враны-над-Влтавоу проезд на SUV требует от водителя повышенного внимания и осторожности.

Источник: denik.cz