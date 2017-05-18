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В Чехии выбрали город, где работают самые милые чиновники

В Чехии выбрали город, где работают самые милые чиновники

artyommm 453 0
Министерство внутренних дел подвело итоги нового общереспубликанского конкурса для городов и поселков.
В Чехии выбрали город, где работают самые милые чиновники

В Чехии выбирали города с самыми вежливыми госучреждениями. В этом году первое место занял Ждяр-над-Сазавоу на Высочине. На втором месте оказался Либерец, победитель прошлого года. На третьей строчке разместился город Валашске-Клобоуки в Злинском крае. 

В рамках общереспубликанского конкурса оценивался уровень обслуживания в учреждениях городов и поселков. Всего в этом год соревновались 165 населенных пунктов.

Конкурс Přívětivý úřad («Приветливое учреждение») учредило министерство внутренних дел в прошлом году. Населенным пунктам предлагается заполнять онлайн анкету для участия в отборе. 

Главной оцениваемой категорией в конкурсе является оказание учреждениями сверхстандартных услуг или обычных услуг на уровне выше нормы. «Мы оцениваем, прежде всего, желание представителей городских и поселковых учреждений стать более любезными, в том числе и сверх своих обязанностей и общепринятых стандартов», – сообщил заместитель министра внутренних дел Петр Млсна.

Города и поселки участвуют в конкурсе по собственному желанию. В прошлом году победил Либерец, а город Ждяр-над-Сазавоу занял третье место по республике. В анкетировании год назад участвовало 190 населенных пунктов, тогда конкурс проходил впервые.

Источник: tyden.cz

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Чехия конкурс чиновники
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