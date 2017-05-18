В Чехии создали самый сильный в мире антибиотик

Престижный журнал Chemical Science опубликовал на первой полосе информацию о создании нового антибиотика в Чехии.

На первой полосе престижного журнала Chemical Science опубликовали информацию об исследовании чешского ученого Йиржи Янаты. Доктору микробиологии и его коллегам из центра Biocev удалось создать новое вещество под названием Celin (Целин), которое, согласно первым тестам, оказалось мощнее всех известных на сегодня антибиотиков линкомицинов.

Новый антибиотик должен помочь пациентам, страдающим малярией и инфекциями, вызванными стафилококком или стрептококком. Ученые и сами были удивлены тем, что созданный ими антибиотик оказался более действенным, чем выпускаемый в промышленных масштабах линкомицин. Новое вещество уже запатентовали, сейчас проводятся испытания на широкой группе микроорганизмов, включая и те, которые способны противостоять уже известным антибиотикам.

Чешские ученые попробовали объединить вещества, о чем раньше никто и не думал. С точки зрения химии это очень сложно, и долгие десятилетия ученым не хватало знаний для этого. По словам чешского доктора микробиологии, открытие нового антибиотика сродни «молекулярному Лего».

«Мы использовали два природных вещества, открытых в 60-е гг., и объединили их с гибридными веществами, которые до сих пор не встречались в природе», – объясняет ученый. Его коллега предполагает, что подобное вещество существует в природе, но его пока ниток не открыл.

Исследовательская команда пытается запрограммировать микробы так, чтобы они сами производили новый антибиотик. Ученые планируют скомбинировать гены обоих веществ для создания единого продуктивного организма. Это ключевой фактор для коммерческого использования открытия.

Несмотря на сегодняшний успех, в медицине Целин могут начать использовать только спустя много лет – от 20 до 30. Открытие чешских ученых прошло только половины пути. Новые антибиотики из-за дорогих исследований не появлялись уже десятки лет. В последний раз об этом в феврале говорила Всемирная организация здравоохранения.

«Сопротивляемость по отношению к антибиотикам растет, и мы быстро исчерпываем наши медицинские возможности. Если мы оставим разработку новых антибиотиков, которые максимально срочно нужны сейчас, только рынку, они не будут вовремя созданы», – подытожила Мари-Поль Кини из ВОЗ.

Источник: ihned.cz