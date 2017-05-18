Пассажирам в чешском городе предложили бесплатный проездной за поимку вандалов

Транспортное предприятие Остравы выступило с нестандартным предложением: пассажиры могут бесплатно получить проездной на год, если помогут задержать вандала.

Транспортное предприятие Острава (Dopravní podnik Ostrava) обратилось к пассажирам с просьбой помочь с задержанием вандалов, которые портят имущество компании. За помощь в поимке вредителей люди смогут бесплатно получить проездной на год.

Только в прошлом году ущерб, нанесенный вандалами предприятию, превысил 5,9 млн крон, и это больше на 7%, чем в 2015 году. Страховка покрывает 85% расходов на ремонт и обновление поврежденного имущества. Директор Транспортного предприятия Даниэл Морис пожаловался, что в расчет не берут еще и затраты, связанные с оплатой труда сотрудников, которые вынуждены устранять последствия вандализма.

Ежедневно вандалы в Остраве разбивают по три стеклянных табло расписания, установленных на остановках и в трамваях. За год удается поймать только минимум вредителей. В этом году задержали всего одного человека.

Больше всего от вандалов страдают трамваи, которые составляют 62% от общего объема транспорта в городе. Обычно злоумышленники портят окна в транспортных средствах, а также автоматы для покупки билетов. Всем, кто окажет помощь Транспортному предприятию, гарантируют анонимность. Компания также хочет более тесно сотрудничать по этому направлению с полицией.

Если человек увидит кого-то, кто портит имущество, он может обратиться в полицию или отправить фотографию через мессенджер Фейсбука с указанием даты, времени, номера маршрута и направления транспорта, можно написать название остановки. Пассажиры могут также позвонить на так называемую линию чистоты 597 401 333, куда звонят, например, чтобы сообщить о беспорядке и мусоре на остановках.

Источник: ceskatelevize.cz