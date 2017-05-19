В Праге снова повредили контактную сеть, трамваи остановились

Трамваи не ходят на участке от Андела до Смиховского вокзала. Пассажиров просят воспользоваться линией метро B.

В пятницу, 19 мая, с 7:00 не ходят трамваи на участке от Андела до Смиховского вокзала. Пассажиры могут не ждать трамваев № 5, 12 и 20. По информации Пражского интегрированного транспорта, причиной нарушения движения трамваев стало повреждение воздушной контактной сети в тоннеле «Пльзенька». Виновник аварии – высокий грузовик.

Пассажирам рекомендуют воспользоваться альтернативным транспортом – метро на линии B. Точное время, когда восстановят контактную сеть, неизвестно. Ограничение в работе трамваев будет действовать до его отмены.

Подобная авария произошла на Смихове 18 апреля, когда грузовик около 7:30 оборвал контактные провода, и трамваи не ездили в обоих направлениях до 13:00.

POZOR! Stržené trolejové vedení zastavilo provoz TRAM v úseku Smíchovské nádraží – Anděl. Je nutné využít METRO B. https://t.co/JHrWmTToik pic.twitter.com/2vs7WgwhEE — PID (@PIDoficialni) 19 мая 2017 г.

Обновление к 9:45: движение трамваев восстановлено в 9:30.