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В Праге снова повредили контактную сеть, трамваи остановились

В Праге снова повредили контактную сеть, трамваи остановились

artyommm 452 0
Трамваи не ходят на участке от Андела до Смиховского вокзала. Пассажиров просят воспользоваться линией метро B.
В Праге снова повредили контактную сеть, трамваи остановились

В пятницу, 19 мая, с 7:00 не ходят трамваи на участке от Андела до Смиховского вокзала. Пассажиры могут не ждать трамваев № 5, 12 и 20. По информации Пражского интегрированного транспорта, причиной нарушения движения трамваев стало повреждение воздушной контактной сети в тоннеле «Пльзенька». Виновник аварии – высокий грузовик. 

Пассажирам рекомендуют воспользоваться альтернативным транспортом – метро на линии B. Точное время, когда восстановят контактную сеть, неизвестно. Ограничение в работе трамваев будет действовать до его отмены.

Подобная авария произошла на Смихове 18 апреля, когда грузовик около 7:30 оборвал контактные провода, и трамваи не ездили в обоих направлениях до 13:00.

 

Обновление к 9:45: движение трамваев восстановлено в 9:30.

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Темы
трамвай авария Прага транспорт
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