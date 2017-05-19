За курильщиками в центре Праги будут следить особые патрули

С июня в Чехии вступит в силу закон о запрете курения в общественных местах. Ожидается, что курильщики будут выходить из ресторанов на улицы. Чтобы они не мешали местным жителям, за их поведением проследят патрули.

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Через две недели в Чехии вступит в силу закон о запрете курения в общественных местах. Вероятно, курящие люди будут выходить из ресторанов, чтобы покурить на улице. Жители городов опасаются того, что возле их домов станет шумно и дымно.

Городские администрации ищут способ, который позволит пойти на встречу заведениям и одновременно защитить резидентов от повышенного уровня шума и концентрации дыма. Одним из способов станет введение специальных патрулей, которые будут успокаивать курильщиков, стоящих на улице.

Именно такую меру решила принять ратуша Праги 1. Городская часть собирается нанять четыре патруля из трех человек. Они будут ходить, прежде всего, по туристическим зонам и просить курильщиков не шуметь и не мешать горожанам. Услугу должна обеспечить аутсорсинговая компания. На эту меру из бюджета выделили 600 тысяч крон.

«Дым от сигарет может мешать людям, которые живут над заведениями общественного питания. На улице станет более шумно, будет больше беспорядков», – объясняет инвестицию староста городской части Олдржих Ломецки.

По его словам, к участникам патруля предъявили конкретные требования: это должны быть мужчины в возрасте от 18 до 45 лет в хорошей физической форме и со знанием иностранных языков.

Более скромную меру приняли в Праге 4. Там в первый день запрета собираются запустить просветительскую кампанию «Не бросайте окурки на землю». Пресс-секретарь городской части Йиржи Бигас рассказал, что здесь курильщикам будут раздавать специальные футляры, в которые можно выбросить окурки и сигаретные пачки.

Больше выброшенных бычков на тротуарах ожидают и в Брно. Местная ратуша собирается укрепить городские службы на 10 уборщиков.

В центре Брно даже хотят облегчить изменения владельцам пивных баров и предложить им бесплатно распоряжаться четырьмя квадратными метрами тротуара перед входом. Там они могут поставить пепельницу. Раньше даже при таком минимальном вмешательстве в общественное пространство в Брно нужно было платить административный взнос.

Источник: idnes.cz