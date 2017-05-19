В Праге откроется крупнейший в Чехии магазин товаров без упаковки

Возле метро Градчанска в конце лета или начале осени откроется самый большой в Чехии магазин товаров без упаковки. Там можно будет купить продукты, хозтовары и косметику.

Фото: https://www.facebook.com/bezobalu.org/

Летом в Праге откроется крупнейший чешский коммерческий магазин, в котором можно будет купить продукты, хозяйственные товары и косметику без упаковки. По размерам магазин будет приблизительно такой же, как самый маленький обычный супермаркет.

Изначально некоммерческий проект компании Bezobalu (с чеш. Без упаковки) перейдет на новый этап. Площадь нового магазина, который откроется в Праге у метро Градчанска, составит 127 м2. Собственную тару или купленные в магазине бумажные мешки люди смогут наполнять овощами, фруктами, бытовой химией (гель для стирки и др.), косметикой, кормом для животных и др.

Создатели проекта полтора года назад уже открыли на Виноградах свой первый пилотный магазин товаров без упаковки. В нем предлагали ограниченный ассортимент: в основном, крупы и бобовые. Кроме расширенного ассортимента отличие нового магазина будет заключаться в том, что он будет работать на коммерческой основе и приносить прибыль. Основатели Bezobalu надеются, что проблем с этим не будет.

«Уже пилотный магазин приносил прибыль, но часть денег с продаж шла на некоммерческие проекты», – рассказал директор компании Петр Ганзел, который вдохновился на открытие подобного магазина в Чехии во время путешествия по Италии. Аналогичные магазины уже давно работают на Западе. По всему миру их насчитываются тысячи.

Крупнейший коммерческий магазин самообслуживания с товарами без упаковки получил большую поддержку от людей. Через краудфандиговую платформу hithit на него насобирали больше 1,1 млн крон: примерно на четверть больше, чем было нужно. По объему сбор, который завершается завтра, стал на этом портале крупнейшим краудфандинговым сбором в Чехии. Среди дарителей, кроме приверженцев жизни без мусора, были фирмы и некоммерческие организации. Всего проект обойдется в 2,5-3 млн крон. Оставшиеся средства основатели внесут из собственных источников.

Источник: idnes.cz