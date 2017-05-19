В Чехии разыскивают дикобразов, сбежавших из зоопарка

Животные сбежали после того, как сотрудники зоопарка забыли закрыть дверь загона.

Утром в четверг, 18 мая, работники Зоопарка На-Градечку в Горни-Пена в районе Йиндржихув-Градец обнаружили, что дикобразы сбежали. Днем ранее, работники, которые следят за здоровьем животных, забыли закрыть дверь загона, и дикобразы, воспользовавшись моментом, сбежали на дикую природу.

По всей вероятности, семья дикобразов с двумя двухлетними малышами, может находиться между Горни-Пена и Долни-Пена. В зоопарке рассказали, что днем искать этих животных бессмысленно, так как они прячутся от света в норках. Сотрудники зоосада поедут на поиски вечером и будут искать беглецов при свете фонариков.

Животным угрожает опасность, особенно в ночное время: если они выйдут на дорогу, то их может задавить машина. Для людей дикобразы не представляют угрозы, эти животные стараются избегать человека. Сотрудники зоопарка заверили, что дикобразы не могут стрелять своими иголками, это миф.

Люди уже видели дикобразов возле кладбища на другом конце Горни-Пена, о чем сообщалось по местному радио. Тех, кто найдет животных, просят позвонить по номеру 732 353 340.

Источник: idnes.cz