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Конституционный суд заступился за чеха, уволенного за стакан пива на работе

Конституционный суд заступился за чеха, уволенного за стакан пива на работе

artyommm 401 0
Сталелитейный суд Vítkovice Steel дошел до Конституционного суда и снова проиграл дело, на основании которого был, как выяснилось, незаконно уволен начальник смены.
Конституционный суд заступился за чеха, уволенного за стакан пива на работе

Конституционный суд Чехии признал увольнение сотрудника сталелитейного завода Vítkovice Steel по причине низкого содержания алкоголя в крови незаконным. Таким образом, иск компании не был удовлетворен. Напомним, ранее чешские суды более низких уровней также встали на защиту начальника смены, у которого до начала работы обнаружили 0,23 промилле алкоголя в крови. 

Конституционный суд постановил, что сотрудник завода нарушил трудовой кодекс в незначительной степени, и этого было недостаточно для его увольнения, с учетом результатов его труда ранее (он проработал на заводе 18 лет). Ранее СМИ назвали подобное решение Верховного суда в Чехии прецедентом.

В конституционной жалобе говорилось, что суд неправильно интерпретирует вопрос, что значит быть под воздействием алкоголя и других наркотических веществ с точки зрения закона. Работодатель считает, что данная норма должна звучать так же, как и закон о дорожном движении, т.е. уровень содержания в крови алкоголя и наркотических веществ должен быть нулевым.

Руководство завода уверено, что металлургическая промышленность представляет собой такую же опасность, как и управление транспортным средством. Если сотрудники перестанут соблюдать полный запрет на употребление алкоголя во время работы, это может стать угрозой жизни и здоровью людей на рабочих местах, а также имуществу работодателя.

Конституционный суд данную жалобу не удовлетворил, посчитав ее содержание неправильным. Суд напомнил, что в законе о дорожном движении отсчет содержания алкоголя в крови ведется от физиологического уровня 0,2 промилле, а не с абсолютного нуля.

Источник: novinky.cz

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Темы
чешское пиво законы суды Чехия
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