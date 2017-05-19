Конституционный суд заступился за чеха, уволенного за стакан пива на работе

Сталелитейный суд Vítkovice Steel дошел до Конституционного суда и снова проиграл дело, на основании которого был, как выяснилось, незаконно уволен начальник смены.

Конституционный суд Чехии признал увольнение сотрудника сталелитейного завода Vítkovice Steel по причине низкого содержания алкоголя в крови незаконным. Таким образом, иск компании не был удовлетворен. Напомним, ранее чешские суды более низких уровней также встали на защиту начальника смены, у которого до начала работы обнаружили 0,23 промилле алкоголя в крови.

Конституционный суд постановил, что сотрудник завода нарушил трудовой кодекс в незначительной степени, и этого было недостаточно для его увольнения, с учетом результатов его труда ранее (он проработал на заводе 18 лет). Ранее СМИ назвали подобное решение Верховного суда в Чехии прецедентом.

В конституционной жалобе говорилось, что суд неправильно интерпретирует вопрос, что значит быть под воздействием алкоголя и других наркотических веществ с точки зрения закона. Работодатель считает, что данная норма должна звучать так же, как и закон о дорожном движении, т.е. уровень содержания в крови алкоголя и наркотических веществ должен быть нулевым.

Руководство завода уверено, что металлургическая промышленность представляет собой такую же опасность, как и управление транспортным средством. Если сотрудники перестанут соблюдать полный запрет на употребление алкоголя во время работы, это может стать угрозой жизни и здоровью людей на рабочих местах, а также имуществу работодателя.

Конституционный суд данную жалобу не удовлетворил, посчитав ее содержание неправильным. Суд напомнил, что в законе о дорожном движении отсчет содержания алкоголя в крови ведется от физиологического уровня 0,2 промилле, а не с абсолютного нуля.

Источник: novinky.cz