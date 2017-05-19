Эти чешские интернет-магазины обманывают потребителей

Чешская торговая инспекция опубликовала список интернет-магазинов на чешском языке, подозреваемых в мошенничестве.

Чешская торговая инспекция опубликовала предупреждение для потребителей, которые совершают покупки онлайн. В список попал ряд интернет-магазинов в доменной зоне .cz. На указанных сайтах отсутствует информация о продавце. Среди подозрительных интернет-магазинов оказались instalaterstvi-lavicka.cz, obchudeksen.cz и arena-cross.cz. Вероятнее всего, речь идет об автоматическом переводе этих страниц на чешский язык.

Часто название подозрительных интернет-магазинов не соответствует даже ассортименту. Например, в магазине, в названии которого содержится слово instalatérství (сантехника), продается обувь. Регистрирует обманные интернет-магазины компания 1API GmbH с юридическим адресом в немецком Гамбурге, в качестве владельца указывают физлицо в Германии или с фиктивным адресом в Чехии.

Чешская торговая инспекция также обращает внимание потребителей на продажу оборудования для экономии электроэнергии. Это оборудование не экономит энергию, но, наоборот, увеличивает ее потребление. К тому же они могут быть опасны для жизни и здоровья.

В 2012 году открылось, что устройство Power Factor Saver может стать причиной удара током: напряжение на вилке было слишком высоким, и человек, доставая прибор из розетки, был подвержен опасности. Сейчас это оборудование продают на сайтах newenergysaver.pro, cz.technoweek.info, abcmagazine.pro. Зарегистрированы они на компании с адресом на Кипре и в Панаме.

Список интернет-магазинов, которых торговая инспекция в 2017 году рекомендовала избегать:

www.instalaterstvi-lavicka.cz

www.nejsemvelbloud.cz

www.1soukromazskv.cz

www.obchudeksen.cz

www.arena-cross.cz

www.bytyholice.cz

www.berounmaminkam.cz

www.vsdubrava.cz

www.dchrad.cz

newenergysaver.pro

cz.technoweek.info

abcmagazine.pro

play.mobistos.com/lpx/CvQNE5zrXO

www.cze-rb.com

cz.top-battery-adapter.com

www.kneeactiveplus.cz

www.yourofferpro.com/420/kneeactive

www.modniznacky.com

http://proengine-ultra.com/cz/

http://curentlyoffer.com/420/proengineultra/

http://www.salesportal.cz

http://skvelykup.com/

http://centrum-akci.com/edu/pws/zacnete-plynule-hovorit-v-cizim-jazyce-nebo-100-vraceni-penez-zaruceno/

www.optimaskpro.com

www.magnufuel.com

www.realquit.com

Источник: coi.cz