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Чехия и Словакия запустят свои спутники в космос на одной ракете

Чехия и Словакия запустят свои спутники в космос на одной ракете

artyommm 143 0
Словакия впервые отправит собственный космический спутник на орбиту Земли.
Чехия и Словакия запустят свои спутники в космос на одной ракете

В июне текущего года в космос запустят первый словацкий спутник, – сообщает заместитель председателя Словацкой организации по космическим исследованиям (SOSA) Якуб Капуш. На орбиту спутник отправит Индия, хотя изначально планировалось, что это сделает еще в мае компания из США. Теперь на одной ракете полетят чешский и словацкий спутники вместе.

Словацкий спутник skCUBE стал результатом труда 4-летнего сотрудничества SOSA со словацкими университетами и компаниями. Спутник был полностью разработан и создан в Словакии, причем исключительно из словацких материалов, – пишет издание Sme.

 Фото www.skcube.sk

В космосе спутник будет фиксировать магнитные волны, проводить измерения и делать фотографии, поэтому на его «борту» будет находиться компьютер, камера, датчики и система коммуникации. Работать словацкий спутник будет 4 года, после чего он сгорит в атмосфере. 

Ученые собираются непрерывно следить за полетом спутника на расстоянии 500 км над поверхностью Земли. При поддержке министерства образования SOSA создала сеть наземных радиостанций, которые будут принимать сигналы от skCUBE. На первоначальном этапе словацкий спутник был всего лишь студенческим проектом. Готовый вариант получился в форме куба 10x10x10 см весом 1 кг.

Вместе со словацким в космос отправится и чешский спутник VZLUSAT-1, запуск которого также подтвержден. Чешский наноспутник оснащен рентгеновским телескопом для мониторинга Солнца. Таким образом, Чехия станет участницей миссии QB50, в рамках которой в космос будет отправлено 50 наноспутников со всего мира. Речь идет об уникальной рентгеновской системе мониторинга, которая могла бы в будущем использоваться для широкоугольного rtg-слежения за Солнцем в реальном времени. Развитие этих выдающихся рентгеновских технологий может опосредованно способствовать эволюции нанотехнологий в мире.

 Фото twitter.com/AVOtweetuje

Источник: www.ceskatelevize.cz

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Темы
космос Словакия Чехия
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