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Метеорологи рассказали о погоде в Чехии на ближайшие 4 недели

Метеорологи рассказали о погоде в Чехии на ближайшие 4 недели

artyommm 635 0
Со следующей недели немного похолодает, но все равно сохранится преимущественно теплая погода.
Метеорологи рассказали о погоде в Чехии на ближайшие 4 недели

На следующей неделе температура воздуха в Чехии составит в среднем +21 °C (ночью – около +9 °C), существенно потеплеет только с приходом июня. Тем не менее, первый месяц лета обещает быть дождливым. Такой прогноз делают метеорологи на ближайший месяц, который с точки зрения соответствия нормам будет типичным.

Из предстоящих 4 недель прохладнее всего будет в последнюю неделю мая. Что касается осадков, то самой дождливой должна стать неделя с 5 по 11 июня, наименьшая вероятность осадков прогнозируется на период с 12 по 18 июня. 

С приходом июня средняя температура достигнет +23°C, среднесуточная – от 14,2 до 16,4 °C. Прогнозируется среднее количество осадков от 58 до 80 мм. 

Источник: idnes.cz

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