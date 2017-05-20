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В чешских Крконоше началась уборка: в прошлом году вывезли 10 т мусора после туристов

В чешских Крконоше началась уборка: в прошлом году вывезли 10 т мусора после туристов

artyommm 218 0
В самых высоких горах Чехии началась уборка территории. В акции участвует около 400 добровольцев и сотрудники национального парка.
В чешских Крконоше началась уборка: в прошлом году вывезли 10 т мусора после туристов

Около 400 добровольцев и сотрудники управления Крконошского национального парка вышли на уборку мусора в самых высоких горах страны в рамках акции «Чистые Крконоше». Уборку проводят в том числе и на Снежке.

Добровольные уборщики прошли предварительную регистрацию, после чего сегодня утром собрались на 6 территориальных рабочих участках управления парка. Там им выдали специальные рукавицы и мешки для мусора. Уборка территории будет проходить главным образом вдоль самых популярных туристических троп.

Собранный мусор уборщики могут принести в долину или оставить на условленных местах, например, на перекрестках дорожек. Потом работники парка заберут и увезут эти мешки. В прошлом году во время уборки Крконоше было собрано около 10 т мусора.

Чаще всего туристы выбрасывают бумажные платочки, пластиковые бутылки, жестяные банки, средства личной гигиены, полиэтиленовые пакеты и упаковки от энергетических гелей. «Люди думают, что снег все спрячет, но весной весь мусор вылезает на поверхность», – говорит пресс-атташе управления парка Крконоше Радек Драгны.

По традиции много мусора собирается рядом с чешско-польской границей. Как говорит пресс-атташе парка, чаще всего это упаковки и бутылки с польскими этикетками. 

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
горы Чехия мусор
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