Главные новости в Чехии за неделю 15-21 мая 2017

В аэропорту Праги начали открывать чемоданы для проверки – без присутствия пассажиров; Чехия получила архитектурного «Оскара» за невероятную реставрацию; место министра финансов может занять экс-гендиректор Microsoft; чешские ученые создали новый сверхмощный антибиотик – это и не только произошло на уходящей неделе в республике.

Выборочная проверка багажа в аэропорту

С понедельника, 15 мая, в аэропорту Праги начали выборочно проверять багаж пассажиров – уже после прохождения регистрации, т.е. без присутствия владельцев вещей. Служба безопасности обещает, что благодаря этой мере удастся еще больше сократить потенциальные угрозы теракта. Чемоданы и сумки будут осматривать на наличие следов взрывчатки. Пассажиров попросили пользоваться специальными замками, чтобы охрана не повреждала багаж при открытии. Подробнее



Чехии дали архитектурного «Оскара»

Чешские реставраторы могут гордиться: впервые в истории республика получила престижную премию Europa Nostra за восстановление барочного комплекса Кукс. Это госпиталь, который был построен на рубеже 17-18 вв. у подножья гор Коркноше в одноименной деревне между Яромнержем и Двур-Кралове-над-Лабем. Сегодня в нем расположен Музей культурного наследия.

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Где дешевле всего отдыхать в ЕС?

Австрийский банк посчитал, в какой стране ЕС жителям Австрии будет дешевле всего отдохнуть. Для этого они сравнили, какой объем услуг австриец может позволить себе на 100 евро на родине и в другой стране. Чехи пересчитали все на свою 1 000 крон, и вот что получилось.



Кто-то из Чехии перевел деньги «Исламскому государству»

Из Чехии выявили перевод денег «Исламскому государству», который был проведен в прошлом году. Подробности не сообщают, но, возможно, это не единичный случай финансового вознаграждения, перечисленного из ЧР террористической организации.

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Бывший гендиректор Microsoft может возглавить министерство финансов ЧР

Премьер-министр Чехии одобрил кандидатуру на пост министра финансов в лице лидера движения ANO на Высочине Ивана Пилного. О нем отзываются как о хорошем менеджере, который разбирается в современной экономике (с 1992 по 1999 гг. Пилны работал гендиректором Microsoft в Чехии). Чтобы министр финансов в республике поменялся, президент Земан должен уволить нынешнего главу Минфина Андрея Бабиша и назначить нового руководителя министерства.

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Демонстрантов против Бабиша и Земана пришло меньше

В Праге снова прошла демонстрация против министра финансов Бабиша и президента Земана. На этот раз недовольных пражан собралось намного меньше. По оценкам организаторов, на Вацлавскую площадь вышли 6-7 тысяч человек, в то время как в первой демонстрации участвовало от 20 до 30 тысяч протестующих.

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Чешские ученые создали сверхмощный антибиотик

Чешские ученые совершили прорыв в области создания нового антибиотика. Целин оказался намного сильнее, чем все известные на сегодня препараты линкомицины. Открытие может стать новой защитой от малярии и инфекций из-за стафилококков и стрептококков. Новые антибиотики не появлялись уже десятки лет, и Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу, что устойчивость к нынешним препаратам с каждым годом возрастает.

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Чехи хотят покупать продукты без упаковок

Стало известно, что самый большой магазин в Чехии – Bezobalu, где товары будут продавать без упаковки, откроется в конце лета или в начале осени возле станции метро Градчанска. По размерам он будет не больше обычного маленького супермаркета. Продаваться будет косметика, продукты и хозтовары, а отпускать их будут в таре покупателей или в бумажных пакетах.

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Беда с чешскими фруктами

В Союзе садоводов ЧР рассказали, что в этом году потери урожая фруктов будут катастрофические. Причиной тому стали аномальные весенние морозы. Уже известно, что пострадало 82% урожая абрикосов и 74% – персиков. Вдвое меньше, чем могло бы, будет собрано черешни. Яблок тоже будет меньше, но на 22%. Морозы ударили и по грушам со смородиной.

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