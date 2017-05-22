Иностранцев покорил чешский отель из контейнеров

Зарубежные СМИ заинтересовались чешским отелем, построенным из трех грузовых контейнеров, в живописном месте.

Фото: artikul.eu

На берегу реки Эльбы в Чехии из грузовых контейнеров построили отель, который сильно удивил зарубежные сайты о дизайне и архитектуре. Архитектурная студия из Праги Artikul пошла еще дальше и подготовила для клиента проект по созданию колонии частных домов из тех же контейнеров. Основные преимущества такого жилья – скорость возведения, возможность изменения, мобильность и цена.

За проектом ContainHotel рядом с Литомнержице в Чехии стоят люди с четким представлением, для чего он нужен. Необычная гостиница была построена для размещения серфингистов. Архитекторы предложили мобильный и легко демонтируемый отель из трех контейнеров. В целом объект получился максимально самодостаточным и эколологичным.

Реализовали его еще два года назад, но иностранные сайты об архитектуре и дизайне заинтересовались им только сейчас. За это время гостиница оправдала возложенные на нее ожидания. Сюда приезжают не только посетители кемпинга, но и просто люди, которые хотят провести время в нестандартном отеле в красивом природном месте.

Архитекторы студии Artikul уже разработали проект частного дома для своего клиента, и тот планирует на собственных участках в поселке Бржеги построить целую колонию контейнерных домов, которая станет первой подобного рода в Чехии. Жилье из контейнера не требует сложного фундамента, его можно установить на понтоне на воде, а теплоизоляционные материалы помогают достичь соответствия стандартам.

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Источник: aktualne.cz