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Добровольцы украсили улицы Праги цветочными клумбами

Добровольцы украсили улицы Праги цветочными клумбами

Vladislava M 122 0
Вдохновленные идеей объединения Street Gardening жители Праги засаживают землю возле деревьев на тротуарах города растениями и ухаживают за ними.
Фото: https://www.facebook.com/StreetGardeningCzech/
Добровольцы украсили улицы Праги цветочными клумбами

Садовники-волонтеры украшают Прагу цветами и растениями. Возле своих домов они сами выбирают подходящее общественное пространство и делают на нем клумбу. Чаще всего цветы высаживают на земле под деревьями.

На улицах Корунни, На Сметанце или у Нусельских лестниц в последние месяцы появились новые растения. Местные жители создают там собственные клумбы и ухаживают за ними.

Идею совершенствования общественного пространства среди жителей Праги распространяет некоммерческое объединение Street Gardening, которое организовало уже несколько посадок. Теперь садовники продолжают сажать цветы добровольно.

«Наша главная цель – объединить людей, которые живут рядом, но не знают друг друга, – объяснил председатель организации Томаш Плесник.  – Мы проводим на эту тему разные лекции, но все же это, скорее, вопрос вдохновения».

Объединение также просвещает людей, информирует заинтересованных о том, что они могут высадить в городе и как это правильно сделать. По словам председателя объединения, на улицах можно сажать только неинвазивные виды растений, не представляющие угрозу для здоровья. Также людям советуют не заниматься посадками в парках или там, где что-то уже высажено.

 

https://www.facebook.com/StreetGardeningCzech/

 

Активность объединения расширяется. С 1-го июня жители Праги 3 смогут проголосовать за проект в рамках разделенного бюджета. Если все получится, городская часть поможет сделать часть клумб: завезет землю и подготовит ее к посадкам. Сажать и ухаживать за растениями будут горожане.

Сколько точно клумб оформили в Праге добровольцы на данный момент, пока не подсчитали. По словам Плесника, счет идет на десятки. Большое количество любительских посадок сосредоточено в Праге 3.

Одна из самых «засаженных» улиц, Кубеликова, расположена на Жижкове. Здесь можно увидеть сразу шесть клумб, сделанных руками добровольцев. Местные жители высаживают на земле под деревьями гиацинты, бархатцы и другие цветы.

Источник: denik.cz

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