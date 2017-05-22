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МИД Чехии придумал, как ускорить выдачу долговременных виз иностранцам

МИД Чехии придумал, как ускорить выдачу долговременных виз иностранцам

Vladislava M 130 0
Чехия хочет подключить к рассмотрению заявлений на долговременные рабочие и студенческие визы внешние агентства, т.е. визовые центры. Это значительно ускорит и упростить процесс.
Фото: МИД ЧР, www.mzv.cz
МИД Чехии придумал, как ускорить выдачу долговременных виз иностранцам

Чешские работодатели продолжают жаловаться на нехватку рабочей силы, из-за которой они вынуждены отвергать крупные заказы. Фирмы давят на правительство, чтобы оно упростило и ускорило трудоустройство иностранцев в Чехии.

Этой проблемой занялось Министерство иностранных дел, которое хочет привлечь к рассмотрению заявлений на долговременные визы внешние агентства. Визовые центры могли бы помогать государству в рассмотрении заявлений от зарубежных студентов и работников. Соответствующий закон ожидает рассмотрения в Сенате.

Привлечение визовых центров, по словам пресс-секретаря МИДа Ирены Валентовой, могло бы освободить перегруженные представительства Чехии в отдельных странах. Это помогло бы значительно ускорить и упростить процесс рассмотрения заявлений. По словам Валентовой, агентство не будет принимать никакого участия в решении, выдаст ли Чехия визу иностранцу или нет. Оно будет только принимать заявление, проверять его и возвращать иностранцу паспорт с визой (или без).

Чтобы государство могло сотрудничать с агентствами в этой области, Чехии нужно изменить законодательство. Необходимые изменения уже содержит поправка к закону о проживании иностранцев, которая ожидает рассмотрения в Сенате. Как МИД будет использовать новую возможность, зависит от результатов тестирования услуги. В каких странах такие агентства появятся первыми, пока не сообщают.

Чехия уже использует визовые центры для оформления туристических виз. По данным МИДа, это позволяет сократить обработку заявлений до 3-5 дней. При этом по закону на рассмотрение визовых заявлений от туристов дают 15 дней. Визовые центры принимают заявления от желающих посетить Чехию, например, в России, Индии, Китае, Украине. Эксперты рекомендуют Министерству иностранных дел начать тестирование новой услуги именно с этих стран.

Заключение подобного договора с визовыми центрами приветствует и Экономическая палата ЧР, по данным которой чешским фирмам не хватает на производстве 150 тысяч человек. Приезжать на работу в Чехию иностранцев призывал и президент Милош Земан.

Источник: ihned.cz

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Темы
Министерство иностранных дел иностранцы визы работа студенты
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