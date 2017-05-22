Пражанам придется долго ждать мобильной связи в тоннелях метро

Транспортное предприятие и мобильные операторы не могут договориться по ряду условий.

Еще год назад мобильная связь должна была появиться в тоннелях пражского метро. Но Транспортное предприятие никак не может договориться с телефонными операторами об условиях, на которых те смогут протянуть кабели.

Транспортное предприятие объясняет задержку тем, что мобильные операторы не соглашаются с пунктом о предоставлении данных о перемещениях пассажиров, а это помогло бы оптимизировать работу метро. Директор Мартин Гиллар добавляет, что знать, сколько на данный момент людей в метро, хорошо и с точки зрения защиты безопасности.

Дата, когда в тоннелях пражского метро начнет работать мобильная связь, снова переносится, хотя необходимая проектная документация уже готова. Транспортное предприятие говорит, что для него будет лучше получать ценные данные о пассажирах, чем каждый год зарабатывать 1 млн крон.

Мобильные операторы согласны предоставлять эту информацию, но только один раз в год. Предприятие желает иметь к ней доступ онлайн, тогда, по его мнению, от нее будет польза. При этом оно уверяет, что персональная информация о пассажирах ему не нужна. В компании T-Mobile сообщили, что директор Транспортного предприятия упрощает существующие разногласия между сторонами. Речь идет о ряде сверхстандартных технических условий и требований безопасности.

Даже если сторонам удастся договориться, мобильный сигнал появится все равно сначала появится только на части линии метро C – на участке Muzeum - Roztyly. Операторы говорят, что на покрытие связью только этого отрезка уйдет более 100 млн крон. После этого начнутся работы на других местах, параллельно никто ничего делать не будет.

Источник: aktualne.cz