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Сотни украинцев прошли в вышиванках по центру Праги

Сотни украинцев прошли в вышиванках по центру Праги

artyommm 710 0
Украинцы вышли на улицы Праги, чтобы поддержать идею мира на Украине и призвать к завершению войн во всем мире.
Фото: www.facebook.com/ukrdimcz/photos
Сотни украинцев прошли в вышиванках по центру Праги

Несколько сотен украинцев прошло в национальных костюмах в воскресенье, 21 мая, по центру Праги. Этим шествием они хотели поддержать идею мира на Украине и завершение войны во всем мире. Акция началась недалеко от Карлова моста, откуда украинцы проследовали через Староместскую и Вацлавскую площади к площади Мира. Шествие носило мирный характер, люди в вышиванках вызывали любопытство у прохожих.

Организатором акции выступило общество украинцев в ЧР «Берегиня». По его задумке, участники шествия должны были одеться в рубахи и блузы с национальным орнаментом. Впереди шли дети, за ними следовали женщины и мужчины с флагами Украины, Евросоюза и Чехии. Многие участники пели в голос национальные украинские песни. На Вацлавской площади и на магистрали шествие при помощи полиции на непродолжительное время остановило движение транспорта. 

К концу прошлого года в Чешской Республике, по данным Чешского статистического управления, жило в целом 109 850 украинцев. Общество «Берегиня» занимается популяризацией культуры Украины: песен, литературы, обрядов и традиций. Восток Украины с 2014 года контролируют пророссийские сепаратисты. В результате конфликта погибло более 10 тысяч человек.

Источник: aktualne.cz

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Темы
украинцы Украина Прага конфликт События на Украине
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