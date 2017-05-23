Чешские политики выражают соболезнования родственникам погибших в Манчестере

Вчера вечером на концерте певицы Арианы Гранде в Манчестере произошел взрыв. Погибло 22 человека, среди них есть дети. По предварительным данным, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

Фото: Reuters

Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка и министр иностранных дел Любомир Заоралек выразили свои соболезнования родственникам погибших при ночном взрыве в Манчестере. Они надеются на то, что в скором времени полиции удастся задержать и наказать преступника. При взрыве во время концерта на стадионе Manchester Arena погибло уже 22 человека. Личности погибших пока не раскрывают, но известно, что среди них есть дети. В больницы доставили 59 человек.

Премьер Соботка выразил соболезнования в «Твиттере» и добавил, что следит за новостями из Манчестера.

S pohnutím sleduji zprávy z Manchesteru.Je mi líto všech obětí,které si exploze vyžádala.Věřím,že se brzy podaří objasnit všechny okolnosti. — Bohuslav Sobotka (@SlavekSobotka) 23 мая 2017 г.

В социальных сетях о преступлении высказался и Заоралек, заявив, что виновные должны быть наказаны.

Hrozné zprávy z Manchesteru. Vyjadřuji soustrast rodinám obětí. Pachatelé tohoto zločinu musí být potrestáni. — Lubomír Zaorálek (@ZaoralekL) 23 мая 2017 г.

Прокомментировал трагедию и председатель партии ТОР 09 Мирослав Калоусек. Он выразил искренние соболезнования родственникам погибших и всей Великобритании.

Upřímnou soustrast všem pozůstalým obětí v Manchesteru a celé Británii. Jsme v duchu s Vámi... — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 23 мая 2017 г.

Пока чешский МИД не может на 100% исключить, что среди погибших или пострадавших в ночном взрыве в Манчестере нет граждан Чехии. Дипломаты проверяют информацию через свое посольство в Лондоне и генеральное консульство в Манчестере. Также они держат связь с полицией.

На сайте чешского Министерства иностранных дел сообщили, что посольство ЧР в Лондоне не получило информации о том, что при взрыве пострадали граждане Чехии. Для звонков из-за границы открыли горячую линию +44 161 856 9400. В чешском посольстве также работает горячая линия +44 77 6968 2442 (для звонков из ЧР). Посольство Чехии в Лондоне рекомендует всем туристам зарегистрироваться в приложении DROZD.

По предварительным данным, взрыв совершил террорист-смертник. Он взорвал бомбу в переходе между вокзалом и стадионом. Взрыв произошел в понедельник, 22 мая, в 22:30 – когда завершался концерт молодежной певицы Арианы Гранде. На концерте присутствовало несколько тысяч человек, среди которых было много детей и подростков.

По информации ТАСС, ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство». Сообщение об этом боевики разместили в соцсетях.

Источник: ČTK, Lenta.ru