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Чешские политики выражают соболезнования родственникам погибших в Манчестере

Чешские политики выражают соболезнования родственникам погибших в Манчестере

Vladislava M 309 0
Вчера вечером на концерте певицы Арианы Гранде в Манчестере произошел взрыв. Погибло 22 человека, среди них есть дети. По предварительным данным, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.
Фото: Reuters
Чешские политики выражают соболезнования родственникам погибших в Манчестере

Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка и министр иностранных дел Любомир Заоралек выразили свои соболезнования родственникам погибших при ночном взрыве в Манчестере. Они надеются на то, что в скором времени полиции удастся задержать и наказать преступника. При взрыве во время концерта на стадионе Manchester Arena погибло уже 22 человека. Личности погибших пока не раскрывают, но известно, что среди них есть дети. В больницы доставили 59 человек.

Премьер Соботка выразил соболезнования в «Твиттере» и добавил, что следит за новостями из Манчестера.

 

В социальных сетях о преступлении высказался и Заоралек, заявив, что виновные должны быть наказаны.

 

 

Прокомментировал трагедию и председатель партии ТОР 09 Мирослав Калоусек. Он выразил искренние соболезнования родственникам погибших и всей Великобритании.

 

Пока чешский МИД не может на 100% исключить, что среди погибших или пострадавших в ночном взрыве в Манчестере нет граждан Чехии. Дипломаты проверяют информацию через свое посольство в Лондоне и генеральное консульство в Манчестере. Также они держат связь с полицией.

На сайте чешского Министерства иностранных дел сообщили, что посольство ЧР в Лондоне не получило информации о том, что при взрыве пострадали граждане Чехии. Для звонков из-за границы открыли горячую линию +44 161 856 9400. В чешском посольстве также работает горячая линия +44 77 6968 2442 (для звонков из ЧР). Посольство Чехии в Лондоне рекомендует всем туристам зарегистрироваться в приложении DROZD.

По предварительным данным, взрыв совершил террорист-смертник. Он взорвал бомбу в переходе между вокзалом и стадионом. Взрыв произошел в понедельник, 22 мая, в 22:30 – когда завершался концерт молодежной певицы Арианы Гранде. На концерте присутствовало несколько тысяч человек, среди которых было много детей и подростков.

По информации ТАСС, ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство». Сообщение об этом боевики разместили в соцсетях.

Источник: ČTK, Lenta.ru

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Темы
взрыв терроризм Великобритания
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