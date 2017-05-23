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Петршинская смотровая башня в Праге окрасится в цвета флага Великобритании

Петршинская смотровая башня в Праге окрасится в цвета флага Великобритании

Vladislava M 240 0
Городской совет Праги принял решение подсветить Петршинскую смотровую башню цветами флага Великобритании, чтобы выразить солидарность с Манчестером и показать, что Чехия не запугана.
Петршинская смотровая башня в Праге окрасится в цвета флага Великобритании

В качестве знака солидарности с Манчестером и жертвами террористического нападения Петршинская смотровая башня в Праге сегодня будет подсвечена цветами флага Великобритании. Это символическое выражение поддержки всем жителям Манчестера и Великобритании и одновременно заявление о том, что Чехия не запугана террористами и религиозными фанатиками.

«То, что произошло в Манчестере, ужасно и отвратительно. Это трусость. Самым омерзительным в этом нападении стало то, что целью атаки были дети и молодежь. Я выражаю глубочайшие соболезнования всем близким и родственникам жертв. К сожалению, снова оказалось, что терроризм не признает ни государственных, ни других границ, не различает, входит страна в Евросоюз или выходит из него.

В эти минуты Европа должна продемонстрировать свою силу, сохранить моральное единство и показать, что мы не хотим жить в постоянном страхе терроризма. Поэтому члены Совета Праги решили подсветить Петршинскую смотровую башню в качестве символического жеста в этой ситуации», – сообщил представитель Праги Ян Вольф.

Источник: http://prahaeu.tumblr.com

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Темы
Прага терроризм Великобритания
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